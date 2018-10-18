Кремль нав'язує усім "нову реальність"

"Ми зараз постали перед новою церковною реальністю", - сказав російський митрополит Іларіон після Собору Російської православної церкви у Мінську. "Нова реальність" - цю фразу Кремль використовує з початку 2014 року. "Новою реальністю" Москва назвала окупацію Криму. Розв'язана російською верхівкою війна на Донбасі - теж для неї "нова реальність". Пропаганда, втручання у вибори, кібератаки, тисячі вбитих і десятки тисяч поранених українців, мільйони позбавлених свого житла, знищені мирні сирійці - все це "нова реальність", про яку російські лідери та дипломати постійно говорять на міжнародній арені, намагаючись переконати світ і нав'язати йому своє, викривлене, бачення міжнародного порядку.

Тепер про нову реальність заговорили і в російській церкві, закликаючи забути те, що відбулось триста років тому. Але чомусь РПЦ відмовилась визнати нову реальність в Україні на початку 90-х років. Тому що тоді це було невигідно.

А що зараз може сказати Кремль про жахливий теракт в Керчі, який забрав життя у невинних людей? Це “нова реальність”? Обдурити мільйони українців, наобіцявши їм прекрасне життя, використати їх, принести страждання, а потім сказати, що “це нова реальність”.

"Нова реальність" в Криму. "Нова реальність" на Донбасі. Такою є політика Кремля. Такою є концепція “русского мира”. Чим швидше це усвідомлять і в Україні, і в Росії, і в інших країнах, усі без виключення, тим менше горя буде приносити така “нова реальність”.