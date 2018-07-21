Путін пропонує Дональду Трампу "референдумне право"

Інформація, яку оприлюднило видання Bloomberg із посиланням на двох людей, що відвідували закриту зустріч із Путіним, з приводу його пропозиції президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбасі, щоб вирішити питання з цим конфліктом, наводить на думку, що радники російського президента віднайшли нову формулу встановлення "гібридного миру" для України.

Таким чином, можна зробити припущення, що Путін винайшов для України якесь інше міжнародне право, за яким, враховуючи той факт, що Росії не вдалося у 2014 році реалізувати бліцкриг під час військового нападу на Українську державу, в Кремлі вирішили прибирати до своїх рук українські території вже зовсім іншим чином.

І якби Москві вдалося реалізувати "референдумне право" на Донбасі (як до цього вони вже це зробили в українському Криму), то в такому разі цілком можна застосовувати щодо України зовсім іншу тактику, яка полягатиме в тому, що Росія "відбиватиме" силою у неї все нові і нові території на Сході країни.

Ці землі перебуватимуть певний час під російською окупацією, а потім Путін милостиво погоджуватиметься на проведення "референдумів" на цих українських теренах. Тому зовсім не важко зрозуміти на які результати розраховують росіяни на окупованих українських територіях.

Очевидно, що такі "миротворчі" пропозиції Москви не що інше, як чергове тестування Заходу на його єдність і монолітність спільної позиції, але знаючи прихильність Дональда Трампа до Росії, не можна виключати того, що ця пропозиція Путіна не почне серйозно обговорюватися в американських і російських експертних колах.

Запускаючи ідею "референдумного права" в Кремлі чудово розуміють те, що Україна ніколи не погодиться на подібні "миротворчі пропозиції". Але їм потрібно не це.

У Москві хочуть отримати привід для того, щоб потім публічно на весь світ заявляти, що мовляв, в Києві не хочуть досягнення миру на Донбасі. Постійно відхиляють усі "мирні пропозиції" Росії і цим ускладнюють і без того важке життя "донбасятського народу" у мирних, так званих, ДНР і ЛНР.

По-суті, Путін хоче запропонувати для Україні те ж саме, але трохи під іншим соусом, що пропонувалося в 2014 році.

На жаль, на Заході багато хто не розуміє в чому основна фішка таких московських ініціатив, і те, що Україна унітарна держава.

У такому разі, Москва почне нову гучну пропагандистську кампанію з приводу того, що Україна сама не хоче приймати назад своїх громадян, але на кремлівських умовах.

Звісно, що в цьому випадку цілком можна було б порадити Путіну провести подібні "референдуми" щодо передання Кубані Україні, Курильських островів Японії або калінінградської області Німеччині.

Втім, як мінімум, обговорення долі України Росією без представників України – це неповага до українського суверенітету. Хоча, можливо, варто почекати офіційних коментарів з боку Російської Федерації або Сполучених Штатів.

Адже не можна виключати, що Москва свідомо закинула в інформаційний оббіг чергову дезінформацію для того, щоб реалізувати свої якісь нові гібридні цілі, чи заявити про свої певні геополітичні інтереси.

Водночас, у цій останній ініціативі Кремля є "підводне каміння", яке там чомусь не помітили. Адже проведення референдуму під контролем міжнародних організацій на Донбасі – автоматично робить нікчемним результат "референдуму" в Криму. Оскільки там ніяких міжнародних організацій, в якості хоча б спостерігачів, і близько не було.

Не кажучи вже про те, що проведення такого "референдуму" суперечить українському законодавству, і що жодний договір з Путіним не має ніякого сенсу, тому що він вже порушив безліч подібних договорів, підступно окупувавши українські території…