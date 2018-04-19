Нетаньяху сказал, сколько стран готовы признать Иерусалим столицей Израиля

По меньшей мере шесть государств могут перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим после соответствующего решения США.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, передает Reuters.

"Я рад сообщить, что по меньшей мере полдюжины стран в настоящее время серьезно относятся к вопросу о переносе своих посольств в Иерусалим", - сказал он.

По его словам, дипломатические представительства первых десяти государств, которые перенесут свои посольства в Иерусалим, получат "льготное лечение". При этом израильский премьер не раскрыл подробности.

Нетаньяху выразил благодарность Гватемале за решение о переносе посольства. Однако другие страны он не назвал.

Отметим, посольство США переедет в Иерусалим 14 мая, когда отмечается годовщина объявления о независимости Израиля.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, а также объявил о переносе в этот город посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающая намерение США перенести свое посольство.

Как известно, палестинцы считают восточную часть Иерусалима своей территорией. Эти земли в 1967 году отбила армия Израиля, и в 1980-м постановлением парламента присоединила к остальной части города. При этом ООН считает восточный Иерусалим оккупированной территорией.