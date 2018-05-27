Читаю сухие строчки в ютюбном ролике канала Навального.

После митинга 5 мая задержаны 1358 человек митингующих, 35 сотрудников штабов Навального. 19 человек арестованы.

Знаете, скажу вам честно, я рад, что у меня заканчивается неделя комментариев, а дальше будет Орех. Я очень люблю Ореха и мне его жалко, ведь с понедельника уже он будет ежедневно описывать вот это всё: ёрнические фразки президента по поводу рейса МН — 17, эти идиотские думские законопроекты признавать изменой родины поддержку санкций против России; казаков, которые прибежали из ниоткуда и при поддержке государства бьют митингующих. Шендерович, когда ему Журавлёва предлагает что-то такое обсудить, он говорит — зачем это обсуждать, тут и так всё понятно, это же общее место!

И он прав, всё это обсуждать бессмысленно, именно обсуждать. Это как знаменитая шутка:

— Больной перед смертью потел?

— Потел, профессор.

— О! Это хорошо!

Поэтому, обсуждать не будем, а зафиксируем смерть.

Смерть уничтоженного злобной и лживой пропагандой гражданского общества, которому наплевать на то, что каждый день на Донбассе российские наёмники убивают украинцев.

Смерть Госдумы, которая лежит под президентом, клепая угодные ему законы. Рядом лежит трупик Совета Федерации.

Недалеко от них холмики членов Конституционного суда, трактовавших конституцию неконституционно.

А вот аллея мёртвого правительства. Они и при жизни были никем, занимаясь лишь бессловесным сбором денег на мегапроекты Путина. В центре аллеи, прямо по ходу, монумент уточки с айфоном работы Церетели — тут покоится премьер. Он единственный при жизни всё же потел, согревая путинское кресло его для нового срока. Возможно, премьер когда-то был живым, возможно у него были амбиции и желания. Кто знает, ведь все в прошлом, а сейчас лишь айфон в крыле уточки напоминает, что он, вроде, был сторонником модернизации.

Как и полагается зомби, ровно в 8 утра они встают из своих многокомнатных элитных могил и отправляются на работу. Там они просиживают штаны, ожидая приказов из Кремля. Потом снова идут по могилам.

Есть еще телевидение, но о нем говорить не будем — его так и называют зомбоящиком.

А ещё есть Путин. У него четыре важных дела, которые он делает с удовольствием — война на Донбассе, война с Западом, война в Сирии и война с Навальным.

Ты Навальный? Получи 30 суток!

Ты пресс-секретарь Навального? Получи 25 суток!

Ты вела программу на канале Навального? Получи!

Ты сделал перепост? Получай!

Так вот, успешна только война с собственной молодёжью, которую арестовывают.

Триста суток ареста и более миллиона рублей штрафа — таковы последствия агрессии властей после акции "Он нам не царь!"

Зомби тащат под землю живых.

Но мы знаем, то против зомби хороши либо солнце, либо осиновый кол.

Что-то из этого обязательно появится.