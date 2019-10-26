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26 октября • обновлено в 15:44
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"Не наша война": Лукашенко публично открестился от "Великой отечественной"

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Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался признавать "Великую отечественную войну".

Лидер соседнего государства в интервью "Хабар" заявил, что его страна всегда страдала от войн, ведущихся Россией.

"Беларусь да и Казахстан… Они ведь всегда были под чьей-то плеткой. Кто-то нами понукал, кто-то пытался на колени поставить. Особенно в Беларуси. Все эти войны – не наши войны. Отечественная война восемьсот двенадцатого года. Наполеон прошелся за Москву и обратно вернулся – через Беларусь. Все разграблено, все было уничтожено", – рассказал он.

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Также лидер Беларуси отметил, что из-за мировых войн были уничтожены миллионы беларусов.

"Потом первая мировая война. Дошли до того, что от Беларуси осталась только узенькая полосочка. Часть восточных губерний отошла к России, а до Минска – отошли к Польше по Рижскому договору. Потом Вторая мировая война, у нас – Великая Отечественная война. Полностью Беларусь стерли с лица земли. Это не наши были войны. Но мы, тем не менее, горя хлебнули. В последней войне треть нашего населения потеряли", – подчеркнул Лукашенко.

Теперь, по словам Лукашенко, Беларусь может "сама определять свою судьбу, не нанося никакого ущерба соседям".

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко запаниковал из-за опасности на границе Беларуси.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Смех да и только. Так бы ляхи оставили Беларусию в покое, и немцы завоевывали жизненное пространство не для того что бы белорусы процветали.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Скотина.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Кристина Стефанова, Нужно полностью первоисточник читать . Скорее всего обоз надергал слов из контекста и извратил смысл сказанного. Он скорее всего имел ввиду, что Беларусь находится исторически находится между конкурирующими странами и попадала в переплет, когда они конфликтовали.
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