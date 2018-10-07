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Алексей Лебединский
Алексей Лебединский
Профессор Лебединский, музыкантВсе статьи автора

"Ну, и что, что украинец? Все равно наш-то!"

3.9т

Мне нравятся некоторые мои соотечественники... Как в быту, так "черножопый, понаехали, бл*дь", а как победил в Вегасе, так сразу "наш-то молодец, навалял ирлашке!". Как телеку вторить, так "хо*лобанде*овец и фашист", а как стал чемпионом мира, так стал сразу "ну, украинец, все равно наш-то!"

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Автор
Алексей ЛебединскийАлексей Лебединский
Место
Россия
Объекты
Россияпропаганда
Источник
Источник:Facebook Алексея Лебединского
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Ivanoff Gennadiy
Ivanoff Gennadiy
Просто лапти завидуют окружающим, т.к. понимают, что обладая такими природными богатствами, сидят по макушку в дерьме. Но сделать ничего не могут, в силу рабской психологии, поэтому им ничего не остаётся, как бросаться какашками во весь цивилизованный мир.
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4
0
Kobzev Petro Poroshenko
Kobzev Petro Poroshenko
Ivanoff Gennadiy, Если сидят по макушку в дерьме, то в чём сидят заробитчяне на заработках в ней?
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3
zhenyok
zhenyok
Ахахахахах))) Жалкий и подлый народец вы кацапы, даже не народец а какое-то недоразумение))) Не далее как вчера вы скулили обсуждая отпиздованого Поветкина: " Только хохлы могут мешать спорт и политику, хохлы пидарасы, как можно такое пиздеть, это же спорт" Вчера Хабиб был для вас ебучим чуркою,овцеебом как многие писали в коментариях. А сегодня что я вижу?))) Он уже русский, гордость, человек вьебавшый Великобританию) Ахахахахах))) Какие же вы жалкие)))
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zhenyok
zhenyok
Степан Графский, Кто знает, кто знает Стёпа))) Поживём увидим, что да как там будет... Сейчас всё такое нестабильное что не знаешь что завтра и с кем будет))) А Украина?) А что Украина... Если не упала в 2014 году то дальше я думаю всё будет заебись)))
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3
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Степан Графский
Степан Графский
zhenyok, Пожалей себя попрошайка хохложопая))) Это твои сородичи дохнут быстрее всех в мире. Это они самые нищие в Европе. И дальше вас скотов гнобить будут все кому не очень-то и венгры и поляки и румыны, и мы не против)))
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