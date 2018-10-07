Мне нравятся некоторые мои соотечественники... Как в быту, так "черножопый, понаехали, бл*дь", а как победил в Вегасе, так сразу "наш-то молодец, навалял ирлашке!". Как телеку вторить, так "хо*лобанде*овец и фашист", а как стал чемпионом мира, так стал сразу "ну, украинец, все равно наш-то!"

Новости Путина с днем рождения поздравили американские истребители

Двойные стандарты везде и всегда.

Раздвоение личностей на уровне всего населения России.

Скрытый нацизм в каждом вздохе.

Тяжелый, непроходимый диагноз.