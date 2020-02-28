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28 февраля • обновлено в 19:05
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Над Землей взорвался метеорит. Невероятные видео и фото

2.5т
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В небе над северо-востоком Италии, а также над Хорватией и Словенией заметили падение метеорита.

La Repubblica пишет, что это произошло утром в пятницу, 28 февраля. О взрыве небесного тела сообщила и Хорватская астрономическая федерация. Яркая вспышка в небе была зафиксирована на видео (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

После вспышки на несколько секунд раздался громкий звук, который был слышен в столице Хорватии Загребе около 10:34, в некоторых домах задрожали стекла.

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Падение метеорита

Падение метеорита

Скрин видео

Падение метеорита

Падение метеорита

Скрин видео

Астрономическая обсерватория Триеста (Италия) выдвинула гипотезу о том, что это мог быть метеор, который при соприкосновении с атмосферой распылился, не достигнув земной поверхности. Вероятно, болид сгорел на высоте более 30 километров над Землей.

Падение метеорита

Падение метеорита

facebook.com/istramet

Падение метеорита

Падение метеорита

facebook.com/istramet

Падение метеорита

Падение метеорита

twitter.com/comets77

Падение метеорита

Падение метеорита

twitter.com/comets77

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Сегежском районе Карелии камеры видеонаблюдения зафиксировали падение неопознанного небесного тела. Явление длилось около шести секунд.

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Автор
Богдана Васильченко
Место
Италия
Теги
фотографии видео космос
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