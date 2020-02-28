В небе над северо-востоком Италии, а также над Хорватией и Словенией заметили падение метеорита.
La Repubblica пишет, что это произошло утром в пятницу, 28 февраля. О взрыве небесного тела сообщила и Хорватская астрономическая федерация. Яркая вспышка в небе была зафиксирована на видео (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).
После вспышки на несколько секунд раздался громкий звук, который был слышен в столице Хорватии Загребе около 10:34, в некоторых домах задрожали стекла.
Падение метеорита
Скрин видео
Падение метеорита
Скрин видео
Астрономическая обсерватория Триеста (Италия) выдвинула гипотезу о том, что это мог быть метеор, который при соприкосновении с атмосферой распылился, не достигнув земной поверхности. Вероятно, болид сгорел на высоте более 30 километров над Землей.
Падение метеорита
facebook.com/istramet
Падение метеорита
facebook.com/istramet
Падение метеорита
twitter.com/comets77
Падение метеорита
twitter.com/comets77
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Сегежском районе Карелии камеры видеонаблюдения зафиксировали падение неопознанного небесного тела. Явление длилось около шести секунд.
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