На Японию обрушился смертоносный тайфун: страшные видео и фото

В Японии из-за приближения тайфуна "Хагибис" начался ураган. Один человек погиб, еще пятеро пострадали.

Как сообщает Kyodo News, в ближайшие часы тайфун должен обрушится на Токио (чтоб посмотреть фото и видео, доскролльте страницу доконца).

Из-за стихии власти Японии объявили об эвакуации восьми тысяч жителей в Сидзуоке, Токио, Гумме и Вакаяме. Более 770 тысяч человек в префектуре Тиба остались без света.

Авиакомпании отменили почти две тысячи рейсов. В Токио весь день идет сильный дождь, сопровождаемый порывами шквалистого ветра. В семи префектурах страны объявили наивысший уровень опасности.

На Японию надвигается тайфун Хагибис

Как предупреждают синоптики, ветры могут усилиться до 45 метров в секунду. Этой силы достаточно, чтобы повалить деревья и опоры линий электропередачи и даже перевернуть грузовик.

По прогнозу Японского метеорологического агентства, “Хагибис” может стать мощнейшим с 1958 года, когда на острова обрушился тайфун “Ида” (японское название – “Каногава“). Его жертвами стали более 1200 человек.

На Японию надвигается тайфун Хагибис

На Японию надвигается тайфун Хагибис

На Японию надвигается тайфун Хагибис

На Японию надвигается тайфун Хагибис

На Японию надвигается тайфун Хагибис

На Японию надвигается тайфун Хагибис

Как писал OBOZREVATEL, в четверг, 15 августа, в западной части Японии в результате мощного тайфуна "Кроса" погиб один человек, еще не менее 50 получили травмы.

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