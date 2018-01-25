"На столе у Путина": в России запаниковали из-за новых санкций США

Россия ответит на новые санкции США, если они будут введены.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Также российский дипломат пообещал адекватно среагировать на любые другие "враждебные шаги".

"Необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американцами тех или иных решений. А отвечать мы, безусловно, будем. Вопросы соотношения между практическими действиями и вербальной реакцией составляют предмет отдельного рассмотрения и решения. Все варианты находятся в проработке, а все опции ответа будут на столе у президента Российской Федерации, когда и если дойдет до необходимости отвечать не только вербально, но и материально на возможные враждебные шаги по отношению к России", — сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что санкции против России еще не сработали, но будут наносить стране вред с течением времени.