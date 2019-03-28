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На росТВ призвали бомбить Украину "Томагавками"

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Российский пропагандист Николай Платошкин озвучил глупую шутку о том, что США должны нанести бомбардировки по Украине за то, что через нее идет транзитом российский газ.

По словам рупора Кремля, это якобы противоречит американскому законодательству. Преступным призывом Платошкин разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Николай Платошкин

Николай Платошкин

Скриншот видео

"Закон уже один есть, от августа 2017 года, где написано: "Любой экспортный газопровод России, в том числе украинский, через который Россия поставляет нефть, — угроза национальным интересам США". Так что Украину давно пора бомбить "Томагавками". Украина содействует распространению российского газа в Европе, нагло беря за это отступные, занимаясь рэкетом. Поэтому я не понимаю, почему США до сих пор не обратили внимание на этот коррумпированный режим", — с ухмылкой сказал путинский подхалим.

Ракета "Томагавк"

Ракета "Томагавк"

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"Русских бьют – бомбите Украину!" Цимбалюк раскрыл логику войны Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, историк Евгений Спицын выступил с маразматичной речью, заявив, что если бы Россия вела войну против Украины, то уже давно сбросила бы на Киев атомную бомбу.

В свою очередь, скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский грозился нанести ядерный удар по резиденции президента Украины Петра Порошенко. Так, он заявил, что мечтает сбросить туда маленькую атомную бомбу и превратить все в "котлованчик".

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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