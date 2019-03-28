На росТВ призвали бомбить Украину "Томагавками"

Российский пропагандист Николай Платошкин озвучил глупую шутку о том, что США должны нанести бомбардировки по Украине за то, что через нее идет транзитом российский газ.

По словам рупора Кремля, это якобы противоречит американскому законодательству. Преступным призывом Платошкин разразился в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Николай Платошкин Скриншот видео

"Закон уже один есть, от августа 2017 года, где написано: "Любой экспортный газопровод России, в том числе украинский, через который Россия поставляет нефть, — угроза национальным интересам США". Так что Украину давно пора бомбить "Томагавками". Украина содействует распространению российского газа в Европе, нагло беря за это отступные, занимаясь рэкетом. Поэтому я не понимаю, почему США до сих пор не обратили внимание на этот коррумпированный режим", — с ухмылкой сказал путинский подхалим.

Ракета "Томагавк" YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский пропагандист, историк Евгений Спицын выступил с маразматичной речью, заявив, что если бы Россия вела войну против Украины, то уже давно сбросила бы на Киев атомную бомбу.

В свою очередь, скандальный лидер ЛДПР Владимир Жириновский грозился нанести ядерный удар по резиденции президента Украины Петра Порошенко. Так, он заявил, что мечтает сбросить туда маленькую атомную бомбу и превратить все в "котлованчик".

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