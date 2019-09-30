На парламентских выборах в Австрии победил друг Путина: что дальше

В Австрии прошли досрочные выборы в парламент, где победила партия бывшего канцлера Себастьяна Курца.

Голосование состоялось в воскресенье, 29 сентября, сообщает МВД Австрии.

Так, Консервативная Австрийская народная партия (АНП) набрала 38,4% . Второе место заняла Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), которая получила 21,5 % голосов избирателей.

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За правую Австрийскую партию свободы (АПС) проголосовали 17,3 % австрийцев. На четвертом и пятом местах "Зеленые" (12,4%) и "Новая Австрия" (7,4%).

Выборы в Австрии МВД Австрии

Выборы в Австрии МВД Австрии

Отметим, что согласно предварительным экзит-полам лидировала Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем.

По законам Австрии в состав Национального совета (нижняя палата парламента) входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Чтобы пройти в парламент партии необходимо преодолеть порог в 4%.

Выборы в Австрии

Выборы в Австрии

Себастьян Курц

Себастьян Курц

Выборы в Австрии

Себастьян Курц

Выборы в Австрии

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Австрии правительство Себастьяна Курца было отправлено в отставку парламентом после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Штрахе уличили в "сговоре" с представительницей окружения главы РФ Владимира Путина. Обнародованные видеозаписи демонстрировали, как вице-канцлер договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку партии на выборах.

Позже оказалось, что россиянка была подставным лицом. После скандала Штрахе подал в отставку.

Новый лидер АПС Норберт Хофер неоднократно подчеркивал, что хочет вернуться в правительство.

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