На парламентских выборах в Австрии победил друг Путина: что дальше

В Австрии прошли досрочные выборы в парламент, где победила партия бывшего канцлера Себастьяна Курца.
Голосование состоялось в воскресенье, 29 сентября, сообщает МВД Австрии.
Так, Консервативная Австрийская народная партия (АНП) набрала 38,4% . Второе место заняла Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), которая получила 21,5 % голосов избирателей.
За правую Австрийскую партию свободы (АПС) проголосовали 17,3 % австрийцев. На четвертом и пятом местах "Зеленые" (12,4%) и "Новая Австрия" (7,4%).
Выборы в Австрии
МВД Австрии
Выборы в Австрии
МВД Австрии
Отметим, что согласно предварительным экзит-полам лидировала Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем.
По законам Австрии в состав Национального совета (нижняя палата парламента) входят 183 депутата, которые избираются только по партийным спискам. Чтобы пройти в парламент партии необходимо преодолеть порог в 4%.
Выборы в Австрии
Выборы в Австрии
Себастьян Курц
Себастьян Курц
Выборы в Австрии
Себастьян Курц
Выборы в Австрии
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Австрии правительство Себастьяна Курца было отправлено в отставку парламентом после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Штрахе уличили в "сговоре" с представительницей окружения главы РФ Владимира Путина. Обнародованные видеозаписи демонстрировали, как вице-канцлер договаривался с якобы племянницей российского олигарха о сотрудничестве, обещая ей государственные контракты в обмен на поддержку партии на выборах.
Позже оказалось, что россиянка была подставным лицом. После скандала Штрахе подал в отставку.
Новый лидер АПС Норберт Хофер неоднократно подчеркивал, что хочет вернуться в правительство.
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