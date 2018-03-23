"Мясорубка" в Гудаури: стала известна причина жуткой аварии подъемника

Причиной крупной аварии на одном из подъемников грузинского горнолыжного курорта Гудаури стала ошибка оператора, который после падения напряжения осуществил неправильные действия.

По словам первого вице-премьера, главы Минэкономразвития республики Дмитрия Кумсишвили, причины инцидента стали ясны после просмотра видео с камер наблюдения, передает "Интерфакс".

"По изъятым записям установлено, что 16 марта на самом деле имело место падение напряжения, которое вызвало остановку канатной дороги, однако после этого оператор должен был действовать с конкретной последовательностью", – сказал он.

По его словам, оператор должен был перевести канатку на дизель-генератор, а затем спустить вниз находящихся на ней туристов.

"К сожалению, он допустил ошибку, не действовал по существующей инструкции. Это был фактор человеческой ошибки", – отметил Кумсишвили.

Он отметил, что оператор канатной дороги уже отстранен от работы. Министр сообщил, что заключение экспертов будет передано МВД Грузии, которое продолжает следствие.

Как известно, в результате аварии на канатной дороге в Гудаури 16 марта пострадали 11 человек: шесть граждан России, четверо - Украины и одна подданная Швеции.