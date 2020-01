Мужчину выбросило в море: страшный циклон "Глория" в Испании унес жизни 13 человек

Правительство Испании решило провести 24 января экстренное совещание из-за циклона "Глория", который буйствует в стране почти неделю и унес жизни уже 13 человек.

Об этом сообщает Reuters. А местные жители в соцсетях делятся фото последствий бушующей стихии (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что накануне, вечером 23 января, каталонские власти подтвердили еще две смерти. Так, во время ловли рыбы в прибрежном городке Аметлья-де-Мар мужчину выбросило в море. Другого нашли мертвым в машине в Кабасе, где произошло наводнение.

При этом четыре человека по-прежнему считаются пропавшими без вести.

"Я думаю, что сейчас важно то, что мы все объединены, работаем плечом к плечу и сотрудничаем", – заявил премьер-министр Педро Санчес.

От шторма пострадали восточное побережье Испании и Балеарские острова. По словам местных жителей, из-за сильных ветров и волн в заливе Порт-де-Полленка (Майорка) вынесло на берег более 15 кораблей, стоявших на якоре в море

Со своей стороны метеорологи утверждают, что шторм уже начал отступать, однако более 100 дорог все еще остаются закрытыми. Также десятки тысяч учеников не ходят в школу.

Отметим, что по данным Министерства иностранных дел Украины, информация о пострадавших украинцах в результате урагана "Глория" в украинские консульские учреждения, расположенные на территории в Испании, не поступала, передает "Радио Свобода".

При этом в пресс-службе МИД подчеркнули, что смерть украинца, о которой накануне писали испанские СМИ, не связанная с непогодой.

"Согласно информации компетентных органов Испании, 21 января 2020 года в городе Каркайшент, провинция Валенсия, возле одного из торговых центров было обнаружено тело гражданина Украины без признаков насильственной смерти. Предварительно, причиной смерти является инфаркт. По информации Генерального консульства Украины в Барселоне, испанские компетентные органы не связывают смерть указанного человека с ураганом "Глория". В районе обнаружения тела снегопады не наблюдалось", – рассказали в министерстве.

Storm #Gloria.Strong winds and heavy seas in Bay of Pollença (Mallorca I.) last days. More than 15 ships at anchor run aground. pic.twitter.com/Kd8W26BBIK