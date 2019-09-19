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19 сентября • обновлено в 14:11
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"Можно поджарить яйца!" Трамп сделал циничное заявление на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп посетил участок на границе с Мексикой, где возводят стену в целях борьбы с нелегальной миграцией.

Об этом сообщает The Hill. Американский лидер подошел к стене и расписался на ней маркером (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

При этом Трамп отметил, что стена сильно нагрелась от палящего солнца и пошутил, что "на ней можно поджарить яичницу".

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Голос Америки

Также от пошутил, что конструкция поглощает тепло, чтобы пытающимся перелезть через неё альпинистам-нелегалам было сложнее пересечь границу.

"Очень жарко. Стена, к ней невозможно прикоснуться. Можно жарить яичницу на этой стене", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп может присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате", поскольку хочет, чтобы Украина была другом не только Штатам, но и ему лично.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
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