"Можно поджарить яйца!" Трамп сделал циничное заявление на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп посетил участок на границе с Мексикой, где возводят стену в целях борьбы с нелегальной миграцией.

Об этом сообщает The Hill. Американский лидер подошел к стене и расписался на ней маркером (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу доконца).

При этом Трамп отметил, что стена сильно нагрелась от палящего солнца и пошутил, что "на ней можно поджарить яичницу".

Дональд Трамп Голос Америки

Также от пошутил, что конструкция поглощает тепло, чтобы пытающимся перелезть через неё альпинистам-нелегалам было сложнее пересечь границу.

"Очень жарко. Стена, к ней невозможно прикоснуться. Можно жарить яичницу на этой стене", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп может присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате", поскольку хочет, чтобы Украина была другом не только Штатам, но и ему лично.

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