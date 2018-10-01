Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России её граждан, осуждённых в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.
Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.
Россия берёт в заложники украинцев для обмена на россиян из американских тюрем, потому что робеют взять в заложники американцев - ибо ответка будет такая, что друзья-олигархи хозяина Кремля, мягко говоря, будут очень не рады.
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