Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России её граждан, осуждённых в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.

Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.

Россия берёт в заложники украинцев для обмена на россиян из американских тюрем, потому что робеют взять в заложники американцев - ибо ответка будет такая, что друзья-олигархи хозяина Кремля, мягко говоря, будут очень не рады.