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Андрей Нофенко
Андрей Нофенко
ЖурналистВсе статьи автора

Выдача Сенцова: Москва заговорила

3.2т

Главным условием для возвращения Олега Сенцова на территорию Украины является выдача России её граждан, осуждённых в США: Виктора Бута и Константина Ярошенко, а также находящейся под арестом Марии Бутиной.

Москва готова обсуждать такую "гуманитарную акцию" напрямую с Вашингтоном, при этом Украина не будет являться стороной переговоров.

Новости
Кремль близок к решению "проблемы Сенцова"

Россия берёт в заложники украинцев для обмена на россиян из американских тюрем, потому что робеют взять в заложники американцев - ибо ответка будет такая, что друзья-олигархи хозяина Кремля, мягко говоря, будут очень не рады.

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Автор
Андрей НофенкоАндрей Нофенко
Тема
Дело Олега Сенцова
Персона
Олег Сенцов
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Андрея Нофенко
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Лапоть винторогий
Лапоть винторогий
Сенцова меняют на: торговца оружием, торговца наркотиками и шпионку. И что интересно, США скорей всего пойдут на обмен. Ибо христиане))) Да и Лабутэнычу стремно быть в ответе за смерть Сенцова.
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