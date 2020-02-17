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17 февраля • обновлено в 17:45
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По делу МН17 уволены все украинские прокуроры: у Рябошапки объяснили поворот

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Все шесть украинских прокуроров по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе в 2014 году были уволены.

Среди них также два прокурора, которые от имени Украины состояли в Совместной следственной группе (JIT). Об этом сообщает нидерландское издание NRC.

Сотрудники прокуратуры выразили опасения, что их отстранение может сильно навредить расследованию. К примеру, Роман Хосьевский заявил, что его преемникам нужно как минимум год, чтобы прочитать все материалы: "Никто не знает файл, который мы создали за пять лет".

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По делу МН17 уволены все украинские прокуроры

По делу МН17 уволены все украинские прокуроры

ВВС

В частности, работу в международной группе потеряла Олеся Скрипник, которая была в JIT с 2016 года. Ее коллега Олег Пересада продолжает участвовать в расследовании, но ему запрещено называть себя прокурором. Осенью 2019 года в JIT настояли на сохранении знаний и опыта Пересады и Киев торжественно пообещал оставить прокурора в расследовании.

Хотя уточняется, что украинская сторона завершила свою часть расследования еще летом 2019 года и уход прокуроров не должен нанести ущерба, для дальнейшего развития дела могут возникнуть сложности.

Газета NRC отметила, что уход украинских специалистов является результатом реформы Генеральной прокуратуры страны, которая началась в конце 2019 года в рамках борьбы с коррупцией. Всего было уволено 710 человек из 1339 прокуроров.

В Офисе генпрокурора Украины уже отреагировали на информацию, сообщив свежие данные.

Офис генпрокурора прояснил ситуацию с МН17

Офис генпрокурора прояснил ситуацию с МН17

112 Украина

"В связи с распространением информации по расследованию сбивания самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний сообщаем об участии украинской стороны. Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса генерального прокурора привлечено 4 представителя Офиса", – рассказали в пресс-службе.

На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса генерального прокурора, а именно Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

"Это позволяет обеспечить не только высокий уровень профессионализма, но также сохраняет институциональную память в расследовании гибели 298 пассажиров самолета рейса МН17 Малайзийских авиалиний. При принятии решений в данном уголовном производстве Офис генерального прокурора остается надежным международным партнером и находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами", – резюмировали в Офисе генпрокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе. Суд начнется 9 марта 2020 года в судебном комплексе "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги.

  • На сайте Окружного суда Гааги появилась информация, что по меньшей мере один из подозреваемых по делу сбития Boeing MH17 на Донбассе (подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов. – Ред.) изъявил желание принять участие в судебном процессе по расследованию катастрофы.

  • Пулатова будут представлять два известных в Нидерландах адвоката. Явится ли он на заседание – неизвестно.

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Читайте все новости по теме "На Донбассе сбит Boeing-777" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
Теги
Офис генерального прокурора Украины Боинг МН17
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