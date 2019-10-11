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11 октября • обновлено в 23:43
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Хотят разрушить дело: в Гааге покажут пропагандистский фильм о МН17

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В Гааге (Нидерланды) в конце октября 2019 года покажут фильм о катастрофе малайзийского "Боинга" МН17 на Донбассе, который полностью опровергает наработки Международной совместной следственной группы (JIT).

Об этом сообщается на сайте "Информационного сопротивления". Цель ленты – дискредитировать уголовное расследование и будущий суд по делу.

Примечательно, что авторами фильма являются российская журналистка Яна Ерлашова, ранее работавшая на пропагандистском телеканале "Russia Today" и нидерландский блогер Макс Ван дер Верф.

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В Гааге покажут пропагандистский фильм о МН17

В Гааге покажут пропагандистский фильм о МН17

pnp.ru

Ерлашова ранее уже сняла два короткометражных фильма о катастрофе МН17, опровергающих причастность к ней РФ. Ван дер Верф же известен сотрудничеством с ресурсами террористов, в частности, с "Новороссия ТВ".

"Подобное мероприятие было проведено 17 августа 2019 года в Куала-Лумпуре в рамках конференции "MH17: The quest for Justice", во время которой были представлены очередные "альтернативные версии" расследования трагедии", – добавили в "ИС".

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Темы
На Донбассе сбит Boeing-777 российская пропаганда
Место
Нидерланды
Теги
Боинг МН17 пропаганда
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Serov Oleg
Serov Oleg
мир узнает правду об укроварварах....
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Chesny Victor
Chesny Victor
Похоже, в следствии получения приличных сумм евродолларов, у членов Гаагского суда произошло затмение в мозгах. Либо они в силу своей умственной усталости, (не хочется сказать отсталости) решили, что российские мультики, являются незыблемым, состоятельным фактом того, что "Гаага", превратилась в исполнительный орган российских режиссеров.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Задымились пердаки у русни ))))) Закрутились как ужи на сковородке ))) А 9 марта всё ближе, ближе.... У альтернативщиков начинается горячая пора )))
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