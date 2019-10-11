Хотят разрушить дело: в Гааге покажут пропагандистский фильм о МН17

В Гааге (Нидерланды) в конце октября 2019 года покажут фильм о катастрофе малайзийского "Боинга" МН17 на Донбассе, который полностью опровергает наработки Международной совместной следственной группы (JIT).

Об этом сообщается на сайте "Информационного сопротивления". Цель ленты – дискредитировать уголовное расследование и будущий суд по делу.

Примечательно, что авторами фильма являются российская журналистка Яна Ерлашова, ранее работавшая на пропагандистском телеканале "Russia Today" и нидерландский блогер Макс Ван дер Верф.

В Гааге покажут пропагандистский фильм о МН17 pnp.ru

Ерлашова ранее уже сняла два короткометражных фильма о катастрофе МН17, опровергающих причастность к ней РФ. Ван дер Верф же известен сотрудничеством с ресурсами террористов, в частности, с "Новороссия ТВ".

"Подобное мероприятие было проведено 17 августа 2019 года в Куала-Лумпуре в рамках конференции "MH17: The quest for Justice", во время которой были представлены очередные "альтернативные версии" расследования трагедии", – добавили в "ИС".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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