Хотят разрушить дело: в Гааге покажут пропагандистский фильм о МН17

В Гааге (Нидерланды) в конце октября 2019 года покажут фильм о катастрофе малайзийского "Боинга" МН17 на Донбассе, который полностью опровергает наработки Международной совместной следственной группы (JIT).
Об этом сообщается на сайте "Информационного сопротивления". Цель ленты – дискредитировать уголовное расследование и будущий суд по делу.
Примечательно, что авторами фильма являются российская журналистка Яна Ерлашова, ранее работавшая на пропагандистском телеканале "Russia Today" и нидерландский блогер Макс Ван дер Верф.
В Гааге покажут пропагандистский фильм о МН17
pnp.ru
Ерлашова ранее уже сняла два короткометражных фильма о катастрофе МН17, опровергающих причастность к ней РФ. Ван дер Верф же известен сотрудничеством с ресурсами террористов, в частности, с "Новороссия ТВ".
"Подобное мероприятие было проведено 17 августа 2019 года в Куала-Лумпуре в рамках конференции "MH17: The quest for Justice", во время которой были представлены очередные "альтернативные версии" расследования трагедии", – добавили в "ИС".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Европейский Союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
17 июля 2019 года СБУ передала Международной следственной группе доказательства.
При этом российская "Новая газета" написала, якобы международные расследователи по делу сбитого рейса МН17 купили оболочку ракетного двигателя у неизвестного жителя "ДНР".
Позже Россия пошла на тайные переговоры по катастрофе с Boeing-777 на Донбассе.
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