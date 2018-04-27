Конец войне? Разгадана уловка КНДР

Своим изменением агрессивной риторики лидер КНДР Ким Чен Ын пытается заставить США сесть за стол переговоров и получить выгоду для Северной Кореи.

"В плане изменения, я думаю, лидер Северной Кореи на сегодняшний момент пытается понять, что он сможет получить от этих саммитов, а в случае, если ничего не будет получено, то линия конфронтации будет продолжена. Но наблюдается определенное желание фактически заставить США тоже отказываться от своей воинственной риторики, воинственной деятельности", – сказал в комментарии "Обозревателю" американист Николай Белесков.

Американист не считает изменение поведения Ким Чен Ына стратегическим, скорее это тактический шаг назад, чтобы понять насколько им выгодно "дружить" с США.

"На что может Северная Корея согласиться, так это установления дипотношений, или подписанных договоренностей об официальном завершении корейской войны. Это на самом деле символические шаги, которые ничего по сути не дают, а то, что хотелось бы видеть Северной Кореи, это частичный или полный демонтаж американских военных союзов в северо-восточной Азии, но на это уже США не пойдет", – говорит Белесков.

По его словам, именно после встречи Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом станет понятно, какие следующие шаги примет КНДР, так как встреча президентов Северной и Южной Кореи не решает всего комплекса вопросов

"Поэтому принципиальная встреча, которая будет, это с Дональдом Трампом, и только после нее можно будет понять, что стоит за заявлениями Кима, какие будут следующие шаги самом деле, это тактическая изменение поведения, или стратегическая", – считает Белесков.

Американист уверен, что встреча между американским и северокорейским президентами состоится.

"Я думаю, встреча будет, велики шансы, что она не сорвется. Другой вопрос, что если каждая сторона поймет, что требования другой для нее неприемлемы, или случае Северной Кореи она поймет, что им США не даст то, чего они хотят, и ситуация дальше может вернуться к тому, какой она была в 2017 году", – сказал он.

Однако Белесков предупреждает, что нельзя полностью доверять заявлениям Ким Чен Ына о сворачивании ядерных испытаний, ведь сейчас их полигон просто уничтожен, и им негде их проводить.

"Поэтому скорее всего Северная Корея использовала свои проблемы с полигоном, и то, что после соответствующих испытаний 2016-2017 годов, у них и так есть большое количество данных над которыми надо работать и совершенствовать. На самом деле, это банально одностороннее заявление, его никто не проверит, особенно по ракетам. Деятельность инженеров может идти без проведения испытаний", – добавил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 27 апреля начали историческую встречу.