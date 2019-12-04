Убийство Хангошвили: Меркель резко раскритиковала Россию

Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала Россию за недостаточную помощь в расследовании убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.

Как передает DW, во время саммита НАТО в Лондоне 4 декабря Меркель заявила, что "в двусторонних отношениях это, конечно, событие, однако к сожалению, мы не получили от России активной помощи в расследовании этого инцидента".

Также она прокомментировала решение выслать из Германии российских дипломатов, которые оказались сотрудниками спецслужб.

"Я увижусь с российским президентом на следующей неделе, я сообщу ему. Мы приняли меры, потому что мы не наблюдали готовности России поддержать нас в расследовании этого убийства", – добавила Меркель.

Владимир Путин и Ангела Меркель

Как сообщал OBOZREVATEL, расследование убийства активиста и бывшего полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине планирует взять на себя Федеральная прокуратура Германии, что означает, что немецкие следственные органы официально подозревают власти России в организации убийства.

40-летнего Зелимхана Хангошвили убили в центре Берлина 23 августа. В парке Кляйнер Тиргартен к нему на велосипеде подъехал мужчина и дважды выстрелил в голову, после чего быстро уехал прочь.

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