МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Блоги - Новости мира

Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

Масштабы России и США просто несопоставимы

Сложно сказать, насколько Путин серьезен, когда говорит о гонке вооружений. Если в советское время вся экономика была перестроена на военные рельсы, то в настоящее время практически все оборонные расходы России, так или иначе, заканчиваются распилом. С учетом невероятной коррупции невозможно себе представить, что Россия на полном серьезе может встрянуть в гонку вооружений. Ну, во-первых, если подходить к этому вопросу формально, то какая может быть гонка, если страны имеют многократную разницу и у ВВП, и в том числе и в военном бюджете. При этом, в Америке фактически нет коррупции, а в России она составляет где-то 95%.

Новости
Новая гонка вооружений завершится крахом России

Поэтому заявления Путина о том, что все крупные предприятия России должны быть готовы к оперативному переходу на военные рельсы, - ничто иное, как блеф. Да, в последние годы Путин хорошо играл левой рукой, демонстрируя готовность применить силу. Ну как применить? Это же не означает, что эта сила будет конкурентоспособной против сил Запада, который свою силу не демонстрировал. Мы кстати эту силу видели во время войны в Ираке, в операции по Югославии или даже в Сирии, когда американцы атаковали инфраструктуру Асада. Все это показывает, насколько эффективно действуют США по сравнении с Россией. Пока та занимается ковровыми бомбардировками, которые только приводят к численным жертвам и к уничтожению пустых объектов, то в США в последней операции в Сирии не погиб ни один человек. Вот и вся разница и в потенциале, и в технических возможностях между двумя странами. Эти масштабы несопоставимы.

Новости
Дещо у Путіна таки вийшло

И вот в Кремле сейчас говорят, что они хотят вступить в гонку вооружений. Но какая гонка может быть, если Путин вместо реальных военных наработок показывает мультфильмы. А потом канал CNN доказывает, что у России нет даже материалов, способных выдержать гиперзвуковые скорости. Вот так эта гонка вооружений и будет продолжаться.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Темы
Холодная война между Западом и РоссиейРоссийская военная угроза
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
6
Смешно
15
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Конечно, конечно, но америка тоже не хочет гибели NY(фраза Кеннеди во время Карибского кризиса, это показал храбрый конфликт US с КНДР.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Учитывая всю тупость и ложь написанную про Сирию можно признать высер годным для внутреннего употребления ебанутым отупевшим шумерским стадом.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Наши блоги