Редкий советский мальчишка не мечтал стать космонавтом. А чему удивляться, если нам с первого класса вдалбливали, что мечтать нужно именно об этом? В моём букваре 1984 года издания так и было написано: "Мне уже семь лет. У меня большая мечта — быть космонавтом" и "Вырастет Вера и станет строителем. Слава и Лариса станут трактористами. [..] А Павлик — космонавтом. Он полетит на Луну, Венеру и на Марс" — и картинка с улыбающимся Гагариным.

Прошли годы, и мы стали совсем не космонавтами. На 300 миллионов жителей бывшего СССР их всего-то около 120 человек (включая 33 уже умерших). Только одному из более чем двух миллионов удалось реализовать мечту о космосе.

СССР распался, советская космическая программа деградировала, но мы-то никуда не делись. Более того, нет сейчас на нашей планете другой нации, более подходящей для массовой колонизации Марса, чем русские, ведь мы всю свою жизнь только к этому и готовимся.

Вот пригласит, к примеру, условный Илон Маск условного Ваню из российской глубинки лететь на Марс, а тот ему:

— Какие вопросы, Илон Эрролович, конечно полечу!

— А не сдрейфишь, Ваня? Лететь долго, а вокруг лишь тысячи километров ледяной пустоты космического пространства!

— Окститесь, Илон Эрролович, это вы по трассе Красноярск-Иркутск зимой не ездили на старой девятке.

— А на Марсе и вовсе дорог нет.

— Повторяю, Илон Эрролович, это вы у нас не ездили. У меня друг в луже у дома машину недавно утопил. Ниву. По крышу ушла.

— В космосе, Ваня, радиация!

— Это как у нас под Кыштымом и на 300км от него в северо-восточном направлении, что ли? Ничего, не впервой.

— Ну, мы предупреждаем, что ожидаемая средняя продолжительность жизни из-за этого снижается на 10%.

— Это до скольки, Илон Эрролович?

— До 71.

— Как в РФ сейчас. Хотя у нас в семье никто из мужиков до 60 не доживал, кого знаю. Вредные производства, алкашка, безнадёга.

— Врачи, разумеется, в миссии будут, МРТ, медикаменты, не беспокойся..

— Ого! У нас только в областных центрах врачи нормальные есть, хотя к специалисту ещё попасть надо.

— Каюта в корабле 2 на 2 метра. На двоих.

— Всего на двоих? Мы в однушке живём с женой, тремя детьми, её мамой, собакой и двумя котами. В тесноте, да не в обиде, как говорится.

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— С едой будет не очень — консервы, суррогаты, сам понимаешь, Ваня.

— А вы, Илон Эрролович, доширак пробовали? Или сыр из пальмового масла? Или сосиски наши дешёвые из сои пополам с глутаматом? Я в фильме видел, что у вас там картоху можно выращивать. Проживём!

— С водой на Марсе сам понимаешь как. Экономить придётся.

— Привычные мы. Летом, когда воду отключают, у нас одного чайника всей семье помыться хватает.

— Ну а воздух, Ваня? Атмосфера разреженная, один CO2.

— Зато у нас, как с КрАЗа ветер подует — смог, хоть топор вешай, и в нём — вся таблица Менделеева, так что ещё вопрос — что хуже.

— А холод? Средняя температура на Марсе -40C.

— У нас когда теплотрассу прошлой зимой прорвало, примерно столько же было. Норм. Только спать в шапках ложились, чтобы голова не мёрзла.

— А ещё с развлечениями на первых порах будет плохо. Ни театров, ни музеев, ни картинных галерей.

— В посёлке, где я родился, из развлечений был клуб нефтянника, который закрыли, ещё когда я в школе учился, поселковый совет и два магазина. И ничего, весело жили. Дружно.

— А ещё у нас в колонии..

— В колонии, ха! Говорила мне мамка, что не миновать мне её.. Как в воду глядела. АУЕ!

— Что? О чём ты вообще?!

— Ни о чём. На роду, говорю, мне написано к вам на Марс, Илон Эрролович. Семейная традиция. У нас почти все через колонии прошли.

— Ещё там Интернет будет медленный и с задержкой большой. Ничего?

— С "задержкой" и у нас не слабо. Запостил картинку ВКонтакте с патриархом, оглянуться не успел — бац, и задержали. СОБР, мордой в пол, суд, колония. Почти как у вас, Илон Эрролович.

— Что, Ваня, у вас там тоже космонавты?

— На митингах у нас "космонавты". Да не те, что летают, а те, что в оцеплении стоят. Долго, в общем, объяснять, не берите в голову.

Потом они оба внезапно замолчат, задумавшись каждый о своём. Затем Ваня поднимет голову и спросит: а мы, русские, точно с этой планеты? Вроде как тысяча лет России уже, а жизнь всё никак наладить не можем..