Лукашенко заявил, что "никакие вагнеры" не повлияют на отношения с Россией

Александр Лукашенко высказался о скандале с вагнеровцами и отношениях с РФ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "никакие вагнеры", имея в виду скандал с задержанием российских наемников, не повлияют на отношения его страны с Российской Федерацией.

Как пишет РИА Новости, он также отметил, что ему все равно, спровоцировала ли ситуацию с задержанием бойцов ЧВК Вагнера в Беларуси "третья страна". По словам белорусского лидера, он будет работать "по факту".

Лукашенко добавил, что получил от главы страны-агрессора России Владимира Путина письмо с изложением всех фактов о задержанных россиянах. Сейчас Следственный комитет Беларуси их изучает.

"На следующий день (после разговора с Путиным. – Ред.) я получил от президента РФ письмо, по-моему, на пяти страницах. С изложением всех фактов (о задержанных россиянах. – Ред.). И сейчас наш Следственный комитет рассматривает эти факты", – сообщил Лукашенко.

По его словам, Путин предложил ему "детально разобраться" в ситуации с задержанными россиянами и поделиться информацией, которой располагает Россия.

Кроме того, президент Беларуси заверил, что после выборов отношения его страны с Россией будут строиться нормально.

"Да, я упрекнул Россию, что они перешли с братских на партнерские отношения. Что касается перспективы, если кто-то ждет, что у нас абсолютно испортились отношения с Россией – заблуждаетесь!" – подытожил Лукашенко.

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