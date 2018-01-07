Лидер КНДР заговорил об объединении с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная и Южная Корея должны создать условия для дальнейшего объединения.

Об этом шла речь в его обращении, передает "112 канал" со ссылкой на ЦТАК.

По его словам, две страны не должны постоянно оглядываться на свое прошлое.

"Улучшение отношений Севера и Юга — это отличная возможность объединиться всем жителям Корейского полуострова", — сказано в заявлении лидера КНДР.

Ким Чен Ын 24СМИ

Также Ким Чен Ын заявил, что в настоящий момент необходимо "создать атмосферу для национального примирения и объединения". Помимо этого, северокорейский лидер призвал решать кризис совместными усилиями, но без привлечения посредников.

Как сообщал "Обозреватель", в начале января текущего года представители властей Южной Кореи и КНДР провели переговоры впервые с декабря 2015 года. Разговор состоялся по восстановленной "горячей линии" в приграничном населенном пункте Пханмунджом.

СМИ допускают, что решение КНДР возобновить переговоры с Южной Кореей может быть связано с заявлением президента США Дональда Трампа о ядерном оружии.

Следующие переговоры состоятся 9 января.