Кукольный театр, как в КНДР: в сети высмеяли поздравление Лукашенко с днем рождения. Видео

Коллектив военного комиссариата Гомельской области Беларуси записал поздравительное видео ко дню рождения Александра Лукашенко и нарвался на волну критики со стороны сограждан.

Пользователи в Twitter осудили представителей военкоматов и за то, кого они поздравили, и за то, как это сделали. Видео было распространено в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, работники комиссариата, держа в руках маленькие государственные флажки и шарики, пожелали "главному главнокомандующему" здоровья и неиссякаемой энергии. Они также выразили уверенность, что он "продолжит трудиться на благо народа Беларуси".

"Ура! С днем рождения, Батя!" – такими словами завершается видеоролик к 66-летию белорусского лидера.

Коллектив военного комиссариата Гомельской области Беларуси снял поздравительное видео для Лукашенко

Пользователи сети почти все однозначно негативно отреагировали на такое поздравление для Лукашенко, которого большинство в стране уже не признают законным президентом. Выступление люди назвали "вата шоу" и "кукольным театром", а манеру его подачи сравнили с Северной Кореей.

"Как же весело и задорно деградируют", "Бедные люди, наверное, их отцы побросали", "Дичь какая...", "Мы за батьку – это и есть их партийный салют", "Мудаки, которым заплатили иностранные агенты", "Кукольный театр унылых марионеток", "Совок какой-то", "Вата шоу", "Веселуха, как на похоронах", "Морды то какие деревянные", Почему не на коленях. Деду бы больше понравилось", "Прям как в Северной Корее, только там соучастия в лицах побольше, там за плохие эмоции расстрел", – комментируют пользователи.

Скриншот с видео ко дню рождения Лукашенко

Некоторые отметили, что им стыдно за сограждан и поинтересовались у них, не будет ли им самим потом неловко за такой поступок.

"Ведь эти видео никуда не исчезнут, ваши дети и внуки сгорят от стыда! Или вы дружно свалите все из страны после падения режима?" – написала белоруска.

На это другой пользователь ответил ей, что они, вероятно, сбегут "в Россию, как "Беркут". Кроме того, в сети призвали белорусов по-своему поздравить Лукашенко – выйти на марш всей страной.

"Даже без звука тошнотворно смотреть это... Не надо так сильно напрягаться, скоро переобуваться на ходу придется", "Поздравляют они, а стыдно всем остальным!", "Президент силовиков", "Ну зато мы знаем, когда начнутся настоящие поздравления. А эти даже ничего нового придумать не могут, креативщики", – констатировали в сети.

Комментарии пользователей Twitter (Twitter Чай з варэннем)

Белорусы раскритиковали поздравительное видео для Лукашенко (Twitter Чай з варэннем)

Сотрудников военного комиссариата Гомельской области пристыдили за поздравления Лукашенко (Twitter Чай з варэннем)

Поздравительное видео обозвали "вата шоу" и "кукольным театром" (Twitter Чай з варэннем)

Белорусы признались, что им стыдно за сограждан (Twitter Чай з варэннем)

Комментарии пользователей (Twitter МБХ Медиа)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин 30 августа провел очередной телефонный разговор с Александром Лукашенко. Он поздравил его с днем рождения, обсудил ситуацию в Беларуси и пригласил на встречу в Москву.

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