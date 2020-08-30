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Кукольный театр, как в КНДР: в сети высмеяли поздравление Лукашенко с днем рождения. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
5,6 т.
Александр Лукашенко

В сети высмеяли поздравления Лукашенко с 66-летием. (unian.ua)

Коллектив военного комиссариата Гомельской области Беларуси записал поздравительное видео ко дню рождения Александра Лукашенко и нарвался на волну критики со стороны сограждан.

Пользователи в Twitter осудили представителей военкоматов и за то, кого они поздравили, и за то, как это сделали. Видео было распространено в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, работники комиссариата, держа в руках маленькие государственные флажки и шарики, пожелали "главному главнокомандующему" здоровья и неиссякаемой энергии. Они также выразили уверенность, что он "продолжит трудиться на благо народа Беларуси".

"Ура! С днем рождения, Батя!" – такими словами завершается видеоролик к 66-летию белорусского лидера.

Коллектив военного комиссариата Гомельской области Беларуси снял поздравительное видео для Лукашенко

Коллектив военного комиссариата Гомельской области Беларуси снял поздравительное видео для Лукашенко

Пользователи сети почти все однозначно негативно отреагировали на такое поздравление для Лукашенко, которого большинство в стране уже не признают законным президентом. Выступление люди назвали "вата шоу" и "кукольным театром", а манеру его подачи сравнили с Северной Кореей.

"Как же весело и задорно деградируют", "Бедные люди, наверное, их отцы побросали", "Дичь какая...", "Мы за батьку – это и есть их партийный салют", "Мудаки, которым заплатили иностранные агенты", "Кукольный театр унылых марионеток", "Совок какой-то", "Вата шоу", "Веселуха, как на похоронах", "Морды то какие деревянные", Почему не на коленях. Деду бы больше понравилось", "Прям как в Северной Корее, только там соучастия в лицах побольше, там за плохие эмоции расстрел", – комментируют пользователи.

Скриншот с видео ко дню рождения Лукашенко

Скриншот с видео ко дню рождения Лукашенко

Некоторые отметили, что им стыдно за сограждан и поинтересовались у них, не будет ли им самим потом неловко за такой поступок.

"Ведь эти видео никуда не исчезнут, ваши дети и внуки сгорят от стыда! Или вы дружно свалите все из страны после падения режима?" – написала белоруска.

На это другой пользователь ответил ей, что они, вероятно, сбегут "в Россию, как "Беркут". Кроме того, в сети призвали белорусов по-своему поздравить Лукашенко – выйти на марш всей страной.

"Даже без звука тошнотворно смотреть это... Не надо так сильно напрягаться, скоро переобуваться на ходу придется", "Поздравляют они, а стыдно всем остальным!", "Президент силовиков", "Ну зато мы знаем, когда начнутся настоящие поздравления. А эти даже ничего нового придумать не могут, креативщики", – констатировали в сети.

Комментарии пользователей Twitter

Комментарии пользователей Twitter (Twitter Чай з варэннем)

Белорусы раскритиковали поздравительное видео для Лукашенко

Белорусы раскритиковали поздравительное видео для Лукашенко (Twitter Чай з варэннем)

Сотрудников военного комиссариата Гомельской области пристыдили за поздравления Лукашенко

Сотрудников военного комиссариата Гомельской области пристыдили за поздравления Лукашенко (Twitter Чай з варэннем)

Поздравительное видео обозвали "вата шоу" и "кукольным театром"

Поздравительное видео обозвали "вата шоу" и "кукольным театром" (Twitter Чай з варэннем)

Белорусы признались, что им стыдно за сограждан

Белорусы признались, что им стыдно за сограждан (Twitter Чай з варэннем)

Комментарии пользователей

Комментарии пользователей (Twitter МБХ Медиа)

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин 30 августа провел очередной телефонный разговор с Александром Лукашенко. Он поздравил его с днем рождения, обсудил ситуацию в Беларуси и пригласил на встречу в Москву.

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