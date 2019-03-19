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Конец света? Жителей ОАЭ напугала зловещая дыра в небе: впечатляющие кадры

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Жителей ОАЭ напугала загадочная "дыра", которую они могли наблюдать в небе.

Впечатляющие кадры выложил в сеть очевидец. Он снял видео по пути следования на авто. Пользователи тут же предположили, что это – НЛО и или предвестник начала конца света.

Однако ученые уже объяснили, что зрелищный эффект мог вызвать пролетевший через облако самолет.

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Конец света? Жителей ОАЭ напугала зловещая дыра в небе: впечатляющие кадры

Просто кристаллы льда смешались с незамерзшими каплями воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время заката в Италии был запечатлен уникальный момент — на фото попала фигура, напоминающая статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, образованная лучами света между облаками.

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Место
ОАЭ
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