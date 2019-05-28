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"Когда Наташе Королевой?" Захарова сострила о решении Зеленского по Саакашвили

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Спикер МИД России Мария Захарова язвительно отреагировала на новость о возвращении украинского гражданства экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили.

Соответствующий указа был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским 28 мая. Едким комментарием по этому поводу скандальная дипломат страны-агрессора разразилась на личной странице в Facebook.

"Зеленский вернул гражданство Украины Михеилу Саакашвили. Может, Наташа Королева, тебя тоже пустят на историческую родину? У тебя-то побольше прав, чем у Саакашвили", – написала Захарова, пытаясь нелепо пошутить.

Новости
Путин призвал Зеленского вернуть гражданство Саакашвили

Мария Захарова

Мария Захарова

Скриншот видео

Как писал OBOZREVATEL, 10 сентября 2018 года Саакашвили прорвался через польско-украинскую границу в окружении своих сторонников.

22 сентября Мостицкий районный суд Львовской области призвал Саакашвили признать себя виновным в незаконном пересечении границы.

12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в украинском ресторане "Сулугуни". Его выдворили в Польшу из-за нарушения законодательства.

Саакашвили заявил, что вернется в страну после победы Зеленского на выборах. Однако в Госпогранслужбе отметили, что политику запрещен въезд в страну до 2021 года в связи с совершенным правонарушением.

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Персоны
Мария ЗахароваМихеил СаакашвилиВладимир ЗеленскийНаташа Королева
Место
Россия
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Макарский Александр
Макарский Александр
Чем больше клоунов,тем веселее в Укро-цирке
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Садовой настоял!
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Захарова тонко потроллила президента страны-терпилы. На Украине истерика!
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