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3 мая • обновлено в 22:13
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В Южной Корее сообщили новые подробности о здоровье Ким Чен Ына

7.1т
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В Южной Корее заявили, что во время долгого отсутствия на публике лидер Северной Кореи Ким Чен Ын якобы не подвергался операциям или любым другим медицинским процедурам.

Об этом в воскресенье, 3 мая, заявил анонимный источник в канцелярии президента страны, передает Politiko.

Представитель канцелярии, комментируя сообщения прессы о проблемах диктатора со здоровьем, отметил, что в Южной Корее этому не верят.

"В канцелярии президента считают, что эти сообщения не соответствуют действительности", – заявил журналистам высокопоставленный чиновник Южной Кореии. При этом он отказался раскрыть факты, на основании которых было вынесено это решение.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, во время появления лидера КНДР Ким Чен Ына на публике после 20-дневного отсутствия на его правой руке заметили загадочный след.

Диктатор посетил церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений в провинции Пхеннан-Намдо, где торжественно разрезал ленточку.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
Тег
политика
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