Утверждения, что мировые лидеры прислушиваются к Лукашенко по поводу коронавируса и осознают свою ошибку, а информация об эпидемии — спецоперация внешних сил, чтобы навредить белорусской экономике; продвижение ложной дилеммы относительно борьбы с эпидемией (либо как сейчас, либо тотальный, вредный карантин); высмеивание эпидемии и специфическая подача информации о летальных случаях — это все далеко не полный набор методов государственной пропаганды в освещении коронавирусной эпидемии в Беларуси.

Этот материал основан на анализе итоговых недельных новостных выпусков на телеканалах "Беларусь 1", СТВ и ОНТ за последние две недели (выпуски 29 марта и 5 апреля). По каждому из основных приемов и нарративов телеканалов приводятся конкретные цитаты ведущих, корреспондентов либо внешних комментаторов, представленных в качестве экспертов.

Семь манипулятивных приемов белорусского ТВ

1. Высмеивание коронавируса и мер борьбы с ним, включая запрет на массовые мероприятия.

"Брест. Как шутят здесь, европейские волны пандемии утопли в водах приграничного Буга" (СТВ, 29 марта).

"Общество, подуставшее от инфовбросов и излишнего нагнетания, продолжает шутить, первое апреля как-никак. В сети появляется шутка: открыл фейсбук — есть коронавирус, закрыл фейсбук — нет коронавируса" (СТВ, 5 апреля).

"И, конечно, мы не могли удержаться, чтобы побывать на неделе на футболе. Все-таки о нем сейчас говорит весь мир. Белорусский чемпионат — единственный из всех европейских, который не отменили из-за пандемии. Физкультпривет от белорусских футболистов! Наш протест против пандемии, ну или просто способ порадовать болельщиков. Их сегодня, кстати говоря, даже больше, чем обычно. Матч ведь принципиальный" (СТВ, 29 марта).

2. Коронавирусная эпидемия как обманная спецоперация внешних влиятельных сил.

"Есть профессиональные игроки на рынке паники, которые находятся за пределами наших национальных государств, которых очень тяжело выявить. Будьте совершенно уверены в том, что они сейчас это время используют на полную катушку и проводят свои информационные манипулятивные спецоперации для того, чтобы сбивать нас с толку" (цитата публициста Sonar2050 Евгения Супера, "Беларусь 1", 5 апреля)

"Давайте смотреть на то, что не говорят. Нету вирусологов военных западных, которые бы сказали о происходящем. Аплодируем политологам, политтехнологам, которые это придумали. Но ужас в том, что в это поверили" (цитата политолога Сергея Мусиенко, СТВ, 29 марта).

"Кому пандемия, а кому — шанс поучаствовать в распродаже чужих активов после эпидемии и кризиса" ("Беларусь 1", 5 апреля).

3. Акцент на том, что все летальные случаи в Беларуси лишь у людей с букетом других заболеваний, создание иллюзии их неизбежной скорой смерти вне зависимости от коронавируса.

"Зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным отягощенных коронавирусной инфекцией" (СТВ, 5 апреля).

"Официально зарегистрировано восемь случаев смерти от COVID-19. Как сообщается, у этих людей изначально были проблемы со здоровьем, хронические заболевания, а инфекция в их случае послужила отягощающим фактором" ("Беларусь 1", 5 апреля).

4. В Беларуси лучшая система здравоохранения в мире для противодействий пандемии, страна полностью выполняет рекомендации ВОЗ.

"Но вот какая [система здравоохранения] работает наиболее оптимально и лучше справляется с вот такими вызовами, как коронавирус? Ответ у специалистов и отечественных, и зарубежных один: наша!" (ОНТ, 29 марта).

"Отличная от многих мировых, наша система здравоохранения в этом плане показала свое значительное преимущество. Сопротивление пандемии — на всех уровнях!" (СТВ, 29 марта).

"Методы белорусского здравоохранения ВОЗ считает достаточными и своевременными, а одна из рекомендаций организации — бороться с вирусом точечно, что мы и делаем. Изоляция может дать противоположный эффект" (СТВ, 5 апреля).

5. Мир начал сходить с ума от паники, она опаснее, чем коронавирус.

"Порой кажется, цивилизованный мир сходит с ума, а зарубежные политики уже начинают использовать ситуацию ради своих интересов... Еще неясно, что страшнее: болезнь или паника на фоне. От вирусов на 100% невозможно застраховаться" ("Беларусь 1", 5 апреля).

"Можем попросту не заметить, как шквал информации, инфодемия, — президент обратил на это внимание во время разговора с журналистами, — вкупе со страхом смерти приведет к необратимым для подсознания последствиям: депрессии, суициды" (СТВ, 5 апреля).

"На фоне коронапсихоза быстрее самого вируса распространяется инфодемия, или попросту — дезинформация" (СТВ, 5 апреля).

Показательно при этом, что сами же телеканалы замечены в распространении дезинформации. Так, выпуск передачи "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1" (30 марта) распространил фейк о том, что Польша якобы отказалась пропустить российский самолет с гуманитарной помощью для Италии.

6. Мировые лидеры осознали свою ошибку и стали следовать примеру Лукашенко.

"Мировые лидеры, хоть и пока не поголовно, но уже начали приходить к решениям, которые Александр Лукашенко принял в самом начале распространения коронавируса, и был единственным, единственным, кто сразу же призвал успокоиться и продолжать работать, учиться, отдыхать, в общем, продолжать жить, но при этом сделать все возможное и даже невозможное, чтобы не допустить распространение вируса, чтобы быть здоровым" (СТВ, 29 марта).

"Не все заметили важный нюанс: мировые политики говорили о необходимости работы экономики на этой неделе, а Александр Лукашенко еще две недели назад предупреждал: нельзя останавливаться" (ОНТ, 29 марта).

"Как тут не вспомнить реплику президента. Помните — про трактор, который вылечит всех? Конечно, президент тогда выразился образно, подразумевая под трактором труд, работу. Но многие попытались тогда посмеяться, а кто-то из политиканов и спекулировать начал. Прошло 10 дней. Сегодня до многих начал доходить истинный смысл той фразы, и в мире сейчас уже по-другому начали думать. Я бы уточнил — думать в правильном, рабочем направлении" (ОНТ, 29 марта).

7. Продвижение ложной дилеммы "либо борьба с эпидемией на нынешнем уровне, либо тотальный, вредный, неоправданный карантин".

"Трудности с финансами — только одна сторона медали вынужденной изоляции. Как домзаключение отразится на психике? Чья-то может явно не выдержать. Не говоря уже о детях. Чем дольше они находятся на домашнем карантине, тем меньше их сопротивляемость любым другим вредоносным организмам" ("Беларусь 1", 5 апреля).

"То, что кризис будет, все уже смирились. Этим закончится тотальный и не всегда оправданный карантин, остановленные предприятия и люди, запертые в своих квартирах. Через две-три недели они — потенциальные безработные, а их заводы — дешевые лоты для спекулянтов и тех, кто печатает мировые валюты" ("Беларусь 1", 5 апреля).

"Завтра в соседней России начинаются бизнес-каникулы. Звучит радостно, но радости у самих бизнесменов не очень много. Коронавирус и хаотичные меры борьбы с ним гробят экономику: можно ввести карантин на белорусских предприятиях хоть на месяц, это вопрос одного указа. Но как заводы получат прибыль и как людям заплатят зарплату?" (ОНТ, 29 марта).

А что будут говорить, если дела пойдут совсем худо?

Если эпидемия выйдет из-под контроля и число ее жертв в Беларуси будет значительным, то, исходя из взятой линии информирования, можно уже сейчас предположить, как госпропаганда будет оправдывать фатальное промедление властей с введением более своевременных и широких мер борьбы с эпидемией.

Во-первых, вероятно перекладывание ответственности на ВОЗ — мол, действовали точечно согласно указаниям организации.

Во-вторых, манипуляционные отсылки на примеры других стран — белорусское телевидение уже сделало долгий выпуск про "схожий подход со Швецией", хотя в реальности Швеция уже три недели назад ввела гораздо более системные меры социального дистанцирования, чем Беларусь, пусть и без введения карантина.

В-третьих, сравнения с числом госпитализаций и летальных случаев в других странах мира могут применяться без учета соотношения на душу населения. Вероятно, будет игнорироваться тот факт, что у Беларуси было несколько недель для принятия своевременных мер против распространения эпидемии в связи с ее более поздним развитием, чем в ряде других стран.

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