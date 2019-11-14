Вчера Трамп дал показательные выступления на бизнес-форуме в США. Главной целью мероприятия было подробное повествование о том, какой он испанский летчик. Собственно говоря, от нарцисса вряд ли можно ожидать иного выступления на свободную тему, но тут важно то, что серьезные, богатые и влиятельные дядьки слушали этот поток сознания как нечто действительно важное.

Трамп рассказал о том, что он создал самую успешную модель экономики за всю историю США, и в подтверждение этому привел ряд статистических данных по снижению уровня безработицы, опять же – снижению налогов и прочих показателей. Кроме того, он рассказал и о том (а кто бы сомневался?), что он – жесткий переговорщик на внешнеполитическом фронте и потому его не любят за рубежом, а внутри страны – не любят демократы.

Из всего этого он сделал два важных, и если говорить о нем лично – фундаментальных вывода.

Первый звучит примерно так. Все, кто осмеливается его критиковать – дураки. Он так и сказал – не слушайте этих дураков. То есть, он уверен, что он не сделал ничего, что могло бы заслужить критики, а кроме того, он удивлен самому факту критики в свой адрес. Судя по всему, он считает, что лишь его критика, направленная в чей-то адрес, имеет смысл, а в обратном направлении – нет.

Не правда ли, очень знакомая логика рассуждений, и ее уже пришлось услышать не из одного помойного места. Видимо, следующий шаг Трампа – запрет критики в свой адрес и черт с нею, с Конституцией и ее глупыми поправками. У друга Владимира и друга Си это работает без особых проблем.

Второй вывод – связан с первым, и в его исполнении выглядит следующим образом. Если дураки будут досаждать ему с расследованием и это помешает избранию его на второй срок, то все рухнет и развалится. То есть, он объявил себя краеугольным камнем Америки, без которого все просто рухнет.

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И все бы ничего, если бы эту речь слушали пациенты психо-неврологического диспансера. Они и не к такому привыкли. Только Наполеонов там может выступить с десяток, и если бы Трамп закончил свою речь знаменитым: "Дети мои, все кто любит меня, за мной!", это никого бы и не удивило. Но контингент присутствовал иной, и никто в этого комика не кинул гнилого помидора или апельсина.

А ведь на самом деле были озвучены вещи, которые обязаны были встревожить любого здравомыслящего представителя американской экономической элиты. Ведь на самом деле, хвастаться снижением налогов может лишь очень своеобразный человек. Ведь налоги это не экзистенциальное зло, борьба с которым перманентна и должна оцениваться положительно просто по факту самой борьбы.

Они обеспечивают распределение материальных благ на те участки общественной жизни, которые в принципе не могут приносить прибыль и окупать сами себя. Это значит, что сокращая налоги, ты должен понимать, что как минимум – в ближайшее время тебе нужно урезать расходы на эти защищенные затраты, в первую очередь – социальные.

А ведь любой, даже самый оторванный бизнесмен знает, что с этим надо быть весьма осторожным, поскольку может возникнуть социальное напряжение, которое потом выльется в убытки для всех. Пусть и по другой причине, но это происходит сейчас в Гонконге, который из мирового экономического и торгового центра превращается поле боя. Сдвинуть баланс легко, а восстановить – очень трудно, и в этом случае надо понимать все последствия, в том числе, и долгосрочные, для таких действий.

Но можно обойтись без "острых углов" и перекрыть дыру в балансе "приход-расход", которая неизбежна при уменьшении налогов, за счет займов, что увеличивает общий дефицит баланса. Это значит, что свой подвиг со снижением налогов ты конвертируешь в политическую выгоду сегодня, а вот экономические последствия ты отодвигаешь на завтра или послезавтра.

В Штатах просто не знают, кто такая Надя Савченко и не знают явления, известного как "Эффект голодовки Савченко". То есть, говорить о том, что ты голодуешь или на самом деле ничего не есть – это две большие разницы. Так и в этой ситуации, хвастаться тут особо нечем, а достаточно вспомнить только то, сколько раз Трамп продавливал через Конгресс увеличение дефицита бюджета. Это ему удалось потому, что на тот момент в Конгрессе его партия имела большинство, а если нет? Где бы сейчас было его сокращение налогов?

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В связи с этим, стоит отметить любимую тему Трампа, которую он запрягает при первой удачной возможности, но сейчас это выглядит уже не как бравада или "пунктик" нарцисса, а как приговор Штатам – единственной (пока еще) сверхдержаве.

Дедушка Донни любит рассказывать о том, что он – жесткий переговорщик. Но ему даже в голову не приходит, что эта формула, которой он хвастается, по своей сути является оксюмороном. Если ты жесткий, то тебе переговоры не нужны, ты диктуешь свои условия. Кстати, так примерно и действует сверхдержава, исходя из своего статуса. Не всегда, но в нужные и критические моменты – безусловно.

Если же ты переговорщик, то ты должен быть не жестким, а умным и умелым, и достигать своих целей таким образом, чтобы партнер или оппонент считали их результат и своей победой тоже. В этом есть искусство переговоров, и кстати, Китай сформулировал так суть таких переговоров – "мягкая сила". Заметим, китайцы понимают именно фундамент переговорного процесса, как такового, а Трамп – нет. Поэтому-то за три года своего пребывания в первом кресле США, он успешно разрушил практически все те договоренности, которые держали Штаты в позиции сверхдержавы.

Еще не было ни одного президента Штатов, который настолько мощно испортил бы отношения со своими союзниками, а взамен устроил танцы на шесте даже не с потенциальными, а вполне открытыми противниками, которые в общем-то и не скрывают того, что готовятся к войне с США. Трамп не сумел сформулировать новой, приемлемой для всех союзников платформы коллективной безопасности, а существовавшую до этого десятки лет систему он практически разрушил.

Элементарные представления о том, как работает система коллективной безопасности говорит о том, что никогда нельзя ставить под сомнение саму систему. Да, можно спорить по отдельным аспектам, иногда – просто до драки, и это – нормально, но заявлять о том, что сама система уже не интересна, может лишь глупец.

Ведь такая система имеет главное свойство – дает ее участникам уверенность в собственной безопасности. Если эта уверенность поставлена под сомнение и не какими-то внутренними аспектами или недостатками, а прямым заявлением одного из ведущих союзников, то – дрянь дело. И Трамп, войдя в роль "жесткого переговорщика", сделал, в частности, и это.

Для Москвы НАТО всегда было как кость в горле и предохранитель от очередного "похода в Европу". Да, сами европейцы тоже заигрались в "прагматизм", но это – результат неудовлетворительной работы того самого Вашингтона, который все сильнее утрачивает качества сверхдержавы, вокруг которой и выстраиваются соответствующие структуры.

А ведь практически все заявления Трампа в этой области и однозначно – все практические действия, а вернее – бездействие, говорят о том, что Трамп решил свернуть статус сверхдержавы как таковой.

Более того, он стал единственным в истории США президентом, который тщательно вылизывает врагов и "жестко говорит с союзниками". Уже нет даже речи о том, что диктаторские режимы Москвы, Пекина, Пхеньяна, Тегерана, Дамаска и так далее не просто ущемляют права человека, а спокойно и пачками могут уничтожать людей. Где его жесткость? Если взять Иран или КНДР, которые открыто посылают Трампа в координаты из трех букв и уже ставят ему условия просто для начала хоть каких-то переговоров, а он в ответ выражает готовность к ним и надежду на то, что они состоятся, то где "жесткость"? Но хуже всего то, что он же является первым лицом США, и тем самым, не только себя превращает в посмешище и бестолкового полупокера, но и всю страну, которая просто утрачивает панцирь сверхдержавы, как ледники в Гренландии.

И да, сверхдержавой Штаты стали тогда, когда отказались от сиюминутного прагматизма, а дали партнерам почувствовать в себе надежную опору. Вот именно это Трамп сейчас и рушит. И похоже на то, что рафинированная, элитная публика это воспринимает как должное. О, времена! О, Дания несчастная!

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