В Италии из-за карантина, вызванного вспышкой коронавируса, закрыли все туристические места, а жителей обязали отчитываться о своих перемещениях перед полицией, поскольку нарушения наказываются 3 месяцами тюрьмы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я не боюсь, у меня крепкое здоровье и я все равно буду выходить на улицу, 14 дней просидеть под замком дома – для меня это слишком", – рассказала местная жительница.

Италию охватила паника из-за коронавируса esquire.ru

"Всех предупредили – если необходимо выехать из региона, будьте готовы объяснить полиции причины – вы едете по работе, вам надо к врачу в другой город или возвращаетесь домой. Тем, кто нарушает введенные правила, грозит лишение свободы на срок до 3 месяцев или штраф в размере до 206 евро", – добавила украинка Кристина Суворина.

Во всех магазинах и на рынках люди скупили большое количество продуктов впрок. По словам жителей, в обществе начала проявляться паника.

"Я за раз могу потратить 20 евро, я одинока и у меня не так много денег, что-то докупаю. Кругом много напуганных людей, такие настроения в последний раз, наверное, были во время войны", – рассказала еще одна итальянка.

Чрезвычайные карантинные мероприятия из-за вспышки коронавируса в Италии продлятся по крайней мере до 3 апреля. До этого времени по всей стране отменены массовые мероприятия и обучение в школах и университетах.

Напомним, 9 марта в Италии закрыли на карантин 16 провинций, однако из-за резкого увеличения жертв коронавируса ограничительные меры распространили на всю территорию страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 10 марта в Италии уже 463 человека погибли от коронавируса. За сутки количество больных увеличилось почти на 2 тысячи – теперь их уже больше 9 тысяч.

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