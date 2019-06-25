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Иран подготовил новый "ядерный удар" по Европе и США: что известно

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В Иране намерены отказаться от выполнения ряда обязательств по ядерному соглашению 2015 года, начиная с 7 июля.

Об этом во вторник, 25 июня, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, передает иранское агентство Fars. По его словам, "европейские партнеры сделали недостаточно для спасения соглашения".

"Новые шаги приведут к тому, что страны, которые ошибочно восприняли терпение Ирана за слабость и бездействие, осознают, что реакция Ирана на обманчивые политические попытки ограничить неотъемлемые права иранского народа ничем не отличается от его реакции на нарушение американским беспилотником США его воздушных границ", – пригрозил Шамхани.

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Али Шамхани

Али Шамхани

Fars

Ранее в тот же день официальный представитель МИД Ирана Сейед Аббас Мусави призвал Европу либо выполнить свои обещания, либо ожидать от Тегерана меньших обязательств.

"Пока практические шаги с ощутимыми результатами не будут предприняты для удовлетворения законных требований Ирана, которые юридически обоснованы в соответствии с СВПД, мы будем продолжать сокращать наши обязательства", – добавил дипломат.

Отметим, в середине мая Иран уже официально прекратил придерживаться некоторых обязательств по сделке. Иранские власти предупредили, что если государcтва-участники в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, Иран начнет обогащать уран до более высокого уровня.

Иран подготовил новый "ядерный удар" по Европе и США

Иран подготовил новый "ядерный удар" по Европе и США

tsargrad.tv

Соглашение, заключенное в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией, имело целью остановить ядерную программу Тегерана в обмен на ослабление международных экономических санкций, которые были наложены на Иран.

Однако в начале мая 2018 года США вышли из соглашения и возобновили санкции против Ирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июня Иран официально объявил, что страна скоро превысит ограничения на ядерное топливо, установленные Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД).

В ответ на это Трамп заявил, что в случае военного столкновения американских и иранских сил будет "разрушение", которого Иран ранее "никогда не видел".

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Тема
Снятие санкций с Ирана
Место
Иран
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