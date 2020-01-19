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19 января • обновлено в 15:22
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Заметают следы? Иран пока отказался отдать Украине "черные ящики" самолета МАУ

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В Иране принялись самостоятельно расшифровывать "черные ящики" со сбитого самолета Boeing 737, отказавшись пока передать их в Украину.

Соответствующее заявление сделал председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резейфар, передает местное агентство IRNA.

По его словам, Иран пока не решил дальнейшую судьбу бортовых самописцев. "Мы пытаемся расшифровать "черные ящики" здесь, в Иране. Иначе мы можем передать их в Украину или Францию, но пока не принято решения о передаче их в другую страну", – заявил Резейфар.

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Иран отказался отдать Украине "черные ящики" самолета МАУ

Иран отказался отдать Украине "черные ящики" самолета МАУ

Напомним, ранее Иран согласился отправить самописцы для расшифровки во Францию. Почему комиссия передумала, не уточнили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина направила повторный запрос Ирану о выдаче "черных ящиков". Предыдущую просьбу Тегеран проигнорировал.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
МАУ самолет
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Иванович Василий
Иванович Василий
Сила международной дипломатии в том и заключена, что: пасти надо всё и через это осуществлять полное сопровождение ПРОЦЕССА, а не документа, который выслали как запрос. Через соучастие и организацию запросов на соучастие во всех комиссиях надо было делать, а не из посольств бумаги уточнять, сочинять и отправлять. Зеркаль бы, думаю, таким "не-спецам" бумажным наподдавала, будь она в группе контроля за сопровождением...
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Первой Андрей
Первой Андрей
Соболезную.... жалко... но даже из трагедии умудрились сделать шоу...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Иран уже все признал, кто там какие следы заметает? Чисто селюковая подозрительность. Никто в мире не доверяет украинским рукожoпым "специалистам"
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