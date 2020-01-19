Заметают следы? Иран пока отказался отдать Украине "черные ящики" самолета МАУ

В Иране принялись самостоятельно расшифровывать "черные ящики" со сбитого самолета Boeing 737, отказавшись пока передать их в Украину.

Соответствующее заявление сделал председатель комиссии по расследованию аварий Иранской организации гражданской авиации Хасан Резейфар, передает местное агентство IRNA.

По его словам, Иран пока не решил дальнейшую судьбу бортовых самописцев. "Мы пытаемся расшифровать "черные ящики" здесь, в Иране. Иначе мы можем передать их в Украину или Францию, но пока не принято решения о передаче их в другую страну", – заявил Резейфар.

Иран отказался отдать Украине "черные ящики" самолета МАУ

Напомним, ранее Иран согласился отправить самописцы для расшифровки во Францию. Почему комиссия передумала, не уточнили.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина направила повторный запрос Ирану о выдаче "черных ящиков". Предыдущую просьбу Тегеран проигнорировал.

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