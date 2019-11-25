Просили компромат на Байдена: Фирташ признался, что встречался с друзьями Трампа

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ в июне 2019 года встречался с клиентами адвоката американского президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани Львом Парнасом и Игорем Фруманом.

Об этом он сам признался в интервью газете The New York Times. Фирташ рассказал, что они предлагали юридическую помощь в обмен на информацию, которая могла бы скомпрометировать бывшего вице-президента США Джо Байдена.

В то же время он сказал, что не финансировал поиск этой информации. По словам Фирташа, это стало бы большой ошибкой с его стороны.

Фирташ признался, что встречался с друзьями Трампа Антикор

Один из бизнесменов в свою очередь рассказал, что предлагал украинцу помочь решить его проблемы с Министерством юстиции США, если тот возьмет на работу двух юристов, которые бы сотрудничали с Джулиани для получения компромата.

Фирташ заявил, что якобы отказался от такого предложения и заплатил более 1 миллиона долларов новым юристам.

Фирташ признался, что встречался с Парнасом и Фруманом Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что, будучи между украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом", Фирташ потерял из-за Байдена сотни миллионов долларов.

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