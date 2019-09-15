Европа нашла супероружие против ракет смерти Путина: что известно

Крылатые ракеты SPEAR-EW европейских компаний Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo, смогут уничтожить средства противоракетной и противовоздушной обороны, в частности российские "Панцирь-С1" и С-400.

Об этом пишет The Drive.

Предполагается, что ракеты облегчат проникновение истребителей четвертого и пятого поколений в воздушное пространство противника, контролируемое средствами ПРО и ПВО.

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По данным экспертов, SPEAR-EW смогут действовать наиболее продуктивно в паре с ракетами SPEAR Three (SPEAR-3).

"Соединяя SPEAR-3 с SPEAR-EW в полностью сетевом режиме, мини-крылатые ракеты могут работать как рой, разбивая критические части сети ПВО противника. Например, SPEAR-EW может обманывать или блокировать вражеский источник угрозы, в то время как SPEAR-3 будут искать и уничтожать не только источник, но и все расположенные поблизости компоненты ПРО", – отмечает издание.

Кроме того, SPEAR-EW сможет проводить разведку перед ударом SPEAR-3, сопровождающейся передачей в режиме реального времени данных на командный пункт. Фактически, SPEAR-EW может быть запрограммирована так, чтобы автономно запрашивать перенацеливание SPEAR-3 в зависимости от характера угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Израиль успешно уничтожил в Сирии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" из-за того, что он обстреливал истребители.

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