Кинотавр. Попогребский с Плаховым на церемонии закрытия зачитывают обращение об освобождении Сенцова и Серебренникова. И ты понимаешь - в сегодняшней ситуации это серьезный поступок, требующий определенной смелости, ибо у этого замечательного позитивного действия могут быть очень ощутимые негативные последствия. И все это понимают и говорящие и слушающие. В зале апплодируют, но бросается в глаза множество напряженных лиц, воздерживающихся от апплодисментов и как бы говорящих "мы не с ними, мы не при чем". Фамилии этих лиц вы легко угадаете сами. И ни слова об этом событии в новостях. И снова все понимают почему. Не факт, что последствия наступят, но все знают, что могут.

Новости Не получается в России общего праздника

Премия Тони. Де Ниро на сцене дважды произносит "Fuck Trump". И дело не в громкости последовавших за этим оваций, а в том, что ни Де Ниро, ни апплодирующие ему зрители ни на секунду не задумались, что это может обернуться для них какими бы то ни было неприятностями. Вот это и называется СВОБОДА.