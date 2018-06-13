УкрEngРус
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Юлия Баттерслим
Юлия Баттерслим
Американский адвокат и правозащитник российского происхожденияВсе статьи автора

Это серьезный поступок, требующий смелости

Кинотавр. Попогребский с Плаховым на церемонии закрытия зачитывают обращение об освобождении Сенцова и Серебренникова. И ты понимаешь - в сегодняшней ситуации это серьезный поступок, требующий определенной смелости, ибо у этого замечательного позитивного действия могут быть очень ощутимые негативные последствия. И все это понимают и говорящие и слушающие. В зале апплодируют, но бросается в глаза множество напряженных лиц, воздерживающихся от апплодисментов и как бы говорящих "мы не с ними, мы не при чем". Фамилии этих лиц вы легко угадаете сами. И ни слова об этом событии в новостях. И снова все понимают почему. Не факт, что последствия наступят, но все знают, что могут.

Новости
Не получается в России общего праздника

Премия Тони. Де Ниро на сцене дважды произносит "Fuck Trump". И дело не в громкости последовавших за этим оваций, а в том, что ни Де Ниро, ни апплодирующие ему зрители ни на секунду не задумались, что это может обернуться для них какими бы то ни было неприятностями. Вот это и называется СВОБОДА.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Юлия БаттерслимЮлия Баттерслим
Место
Россия
Объект
Россия
Источник
Источник:Facebook Юлии Баттерслим
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги