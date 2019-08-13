Экс-президента Кыргызстана обвинили в убийстве: появились новые подробности дела

Во вторник, 13 августа, генеральная прокуратура Кыргызстана выдвинула обвинения в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева в связи со штурмом в его резиденции в Кой-Таше.

Как написало "Радио Азаттык", об этом заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов. По его словам, также были возбуждены несколько уголовных дел, касающихся отдельных сторонников бывшего президента, – по решению суда их упекли в СИЗО-1 на два месяца.

"Сегодня обвинения предъявлены Атамбаеву – по фактам организации беспорядков, незаконного оборота оружия, препятствования следствию, захвата заложников, убийства и покушения на убийство", – рассказал генпрокурор.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев Ca-irnews

По его словам, обвинения по ряду тяжкий преступлений предусмотренные статьями УК КР "Организация массовых беспорядков", "Организация убийства", "Организация покушения на убийство", "Организация захвата заложников".

Издание "Настоящее время" написало, что глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев "вел прицельный огонь" по штурмующим здание спецназовцам.

"Экспертиза показала, что погибшему сотруднику "Альфа" стреляли в сердце. Стреляли на убой, на поражение. Помимо этого, ранения получили еще пять спецназовцев. У них ранения разных частей тела: рук, живота, плеча. Это показывает, что это было циничное убийство", – сказал Опумбаев.

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Ранее Атамбаева обвиняли только в коррупции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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