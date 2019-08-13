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Экс-президента Кыргызстана обвинили в убийстве: появились новые подробности дела

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Во вторник, 13 августа, генеральная прокуратура Кыргызстана выдвинула обвинения в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева в связи со штурмом в его резиденции в Кой-Таше.

Как написало "Радио Азаттык", об этом заявил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов. По его словам, также были возбуждены несколько уголовных дел, касающихся отдельных сторонников бывшего президента, – по решению суда их упекли в СИЗО-1 на два месяца.

"Сегодня обвинения предъявлены Атамбаеву – по фактам организации беспорядков, незаконного оборота оружия, препятствования следствию, захвата заложников, убийства и покушения на убийство", – рассказал генпрокурор.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев

Ca-irnews

По его словам, обвинения по ряду тяжкий преступлений предусмотренные статьями УК КР "Организация массовых беспорядков", "Организация убийства", "Организация покушения на убийство", "Организация захвата заложников".

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Издание "Настоящее время" написало, что глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Орозбек Опумбаев заявил, что Атамбаев "вел прицельный огонь" по штурмующим здание спецназовцам.

"Экспертиза показала, что погибшему сотруднику "Альфа" стреляли в сердце. Стреляли на убой, на поражение. Помимо этого, ранения получили еще пять спецназовцев. У них ранения разных частей тела: рук, живота, плеча. Это показывает, что это было циничное убийство", – сказал Опумбаев.

Экс-президента Кыргызстана обвинили в убийстве: появились новые подробности дела

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Ранее Атамбаева обвиняли только в коррупции.

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Тема
Штурм дома экс-президента Кыргызстана Атамбаева
Персона
Алмазбек Атамбаев
Место
Кыргызстан
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