Два самолета столкнулись в небе над Австралией: не выжил никто

В Австралии недалеко от Мельбурна столкнулись два самолета, в результате чего погибли четыре человека.
Об этом сообщает ABC. Один самолет упал на землю сразу после столкновения. В нем находились два человека.
На одном из аппаратов находился пилот и инструктор, который вылетел с аэродрома Мангалор незадолго до столкновения. Другой самолет вылетел из другого аэропорта, сообщил инспектор полиции Питер Когер.
"Мы не уверены, почему оба самолета находились на одной траектории или почему они находились в этом районе, но, к сожалению, они столкнулись в воздухе", – сообщил он.
"Были разговоры о возможном облачном покрове, и есть вероятность, что они не видели друг друга", – добавил инспектор.
Два самолета столкнулись в небе над Австралией
ABC
Два самолета столкнулись в небе над Австралией
ABC
Два самолета столкнулись в небе над Австралией
ABC
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео жесткой посадки самолета в турецком аэропорту.
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