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19 февраля • обновлено в 12:24
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Два самолета столкнулись в небе над Австралией: не выжил никто

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В Австралии недалеко от Мельбурна столкнулись два самолета, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает ABC. Один самолет упал на землю сразу после столкновения. В нем находились два человека.

На одном из аппаратов находился пилот и инструктор, который вылетел с аэродрома Мангалор незадолго до столкновения. Другой самолет вылетел из другого аэропорта, сообщил инспектор полиции Питер Когер.

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"Мы не уверены, почему оба самолета находились на одной траектории или почему они находились в этом районе, но, к сожалению, они столкнулись в воздухе", – сообщил он.

"Были разговоры о возможном облачном покрове, и есть вероятность, что они не видели друг друга", – добавил инспектор.

Два самолета столкнулись в небе над Австралией

Два самолета столкнулись в небе над Австралией

ABC

Два самолета столкнулись в небе над Австралией

Два самолета столкнулись в небе над Австралией

ABC

Два самолета столкнулись в небе над Австралией

Два самолета столкнулись в небе над Австралией

ABC

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео жесткой посадки самолета в турецком аэропорту.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Австралия Мельбурн
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