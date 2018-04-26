"Давай дружить!" В России учитель покончил с собой из-за семиклассницы

В России, в поселке Усть-Черная (Пермский край), 54-летний учитель физкультуры свел счеты с жизнью из-за 13-летней семиклассницы.

Как выяснилось, он писал девочке любовные записки, передает "Парма-Новости".

Накануне трагедии мама школьницы как раз узнала об этой переписке.

"Дочка показала одно из сообщений крестной. Крестная рассказала мне. Дочь была напугана, сказала, что побоялась подойти с этим ко мне, что учитель пишет ей давно — с декабря, что устно он ей также предлагал дружить", - рассказала женщина.

Прочитав сообщения учителя, мама девочки написала заявление в полицию. Теперь, по словам матери, половина поселка обвиняет ее в смерти учителя.

Как сообщал "Обозреватель", 14-летняя московская школьница, которая покончила жизнь самоубийством, оставила в сети предсмертную записку на 55 страницах.