Во-первых, Гундяев заявил: "Украина является частью русских земель Русской Церкви".

Чекист в рясе снова лжёт, потому что Украина - это суверенная украинская земля, а не "русская". Понятие "русские" появилось около 350 лет назад, и поэтому очевидно, что оно не имеет никакого отношения к Киевской Руси.

Во-вторых, "правда" Гундяева легко разбивается фактами:

- "Украинская власть - это не представители народа, так как они захватили власть незаконно".

Факт: Порошенко стал президентом набрав 54,7% голосов на выборах, победив в первом туре.

- "Украинцы хотят быть с РФ и РПЦ".

Факт: пророссийские кандидаты в 2014-ом суммарно набрали до 20% голосов, в 2019-ом тенденция, по всей видимости, сохранится.

В-третьих, в РПЦ сравнили возможное переименование УПЦ с действиями фашистов.

Опять же, очень странно, ведь РПЦ не сравнивала с действиями фашистов запрет "Свидетелей Иеговы" в РФ. А тут даже не запрет, а просто справедливое переименование, ведь после Томоса в Украине будет 2 православные церкви: УПЦ и РПЦ.

Почему в РФ не хотят, чтобы их церковь в Украине называлась РПЦ?

Ну, а про "Московскую Русь" можно нести только под аргентинским коксом - не иначе.

Несколько "братских" выпадов со стороны Кремля по отношению к Украине. Да уж, с такими "братьями" - и враги не нужны.

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