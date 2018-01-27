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"Будут усиливаться": Порошенко поблагодарил США за санкции против России

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Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России за агрессию против Украины.

Об этом говорится на странице президента в Facebook.

Он добавил, что уверен, что санкции против РФ будут только усиливаться.

"Мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционные политика против России будет только усиливаться, пока Украина полностью не восстановит свою территориальную целостность", - написал Порошенко.

Как собщал "Обозреватель", в Госдуме заявили, что расширение санкций нацелено на то, чтобы свернуть "национально ориентированный курс" российского руководства.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на Обозревателе.

Темы
Санкции против РоссииРоссийско-украинский конфликт
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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