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Будут мириться? Трамп назвал место встречи с Путиным

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Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с главой России Владимиром Путиным во время саммита G20 в Японии.

Об этом Трамп сообщил публично во вторник, 12 июня, передает AFP. Также американский лидер хочет встретиться с главой Китая Си Цзиньпином.

Японский саммит G20 запланирован на 28-29 июня и пройдет в городе Осака.

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Встреча Путина и Трампа: озвучен главный вопрос по Украине

Напомним, 3 мая Трамп впервые за долгое время провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Украине.

Трамп и Путин

Трамп и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Трамп заявил, что готов наладить отношения с Кремлем. "У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - говорил он.

При этом еще в мае президент США утверждал, что государство проводит самую жесткую политику в отношении России.

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Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
Япония
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