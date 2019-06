Будут мириться? Трамп назвал место встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с главой России Владимиром Путиным во время саммита G20 в Японии.

Об этом Трамп сообщил публично во вторник, 12 июня, передает AFP. Также американский лидер хочет встретиться с главой Китая Си Цзиньпином.

Японский саммит G20 запланирован на 28-29 июня и пройдет в городе Осака.

Напомним, 3 мая Трамп впервые за долгое время провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Украине.

#BREAKING Trump says he will meet Putin at G20 summit in Japan pic.twitter.com/gbR46Rsov5