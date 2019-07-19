Будут Меркель и Трамп: Путина не пригласили на важное мероприятие в Польше

Польша решила не приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Об этом сообщил вице-премьер Польши Яцек Сасин, передает Polskie Radio. "Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши при участии лидера, который сегодня действует таким образом по отношению к соседу", – сказал он.

Отмечается, что среди влиятельных гостей ожидают появление канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Дональда Трампа.

Владимир Путин "Корреспондент"

Участие американского лидера еще не подтверждено, но "с высокой степенью уверенности можно сказать, что визит состоится". На вопрос о присутствии Меркель вице-спикер сказал: "Мы оптимисты в этом вопросе".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист Евгений Киселев писал, что Путин стал изгоем из-за своей агрессии.

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