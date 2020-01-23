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23 января • обновлено в 03:08
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Будет "править" вечно? The New York Times раскрыла коварный план Путина

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Американское издание The New York Times предполагает, что российский президент Владимир Путин проводит маневры для того, чтобы остаться у власти на неопределенный срок.

Об этом сказано в статье издания, в которой журналисты комментируют предложение Путина о внесении поправок в Конституцию РФ и отставку правительства.

"Старые автократы редко уходят в отставку, также они не выходят из игры просто так. Поэтому прозвучали предположения, что 67-летний президент закладывает основу для продления своего 20-летнего правления после истечения его нынешнего срока в 2024 году", – говорится в статье.

Владимир Путин

Владимир Путин

regnum.ru

Журналисты предполагают, что Путин не любит вмешиваться в существующий порядок, который полностью находится под его контролем. И в прошлый раз, когда он провернул трюк, чтобы продлить свое пребывание у власти (известный обмен должностями с Дмитрием Медведевым) россияне вышли на улицы в негодовании.

Так что на этот раз, пишут журналисты, Путин начинает свои манипуляции на четыре года раньше и сохраняет достаточную запутанность, чтобы притупить сопротивление, предотвратить зарождающуюся борьбу за преемственность и держать всех в подвешенном состоянии.

По их убеждению, предложенные Путиным меры по расширению полномочий Государственный Думы в выборе министров кабинета, и назначение премьер-министром Михаила Мишустина, который "считается компетентным, но не угрожает Путину, и знает множество секретов, которые могли бы помочь его боссу, если кто-то из элиты обнаглеет", "заставляют предположить несколько сценариев", считает редакция газеты.

"Наиболее убедительным является сценарий, при котором Путин сохранит контроль через Государственный совет, полномочия которого были в последнее время расширены. Его преемник на посту президента будет понижен в полномочиях, поэтому Путин сохранит значительную власть закулисно", – пишут в издании.

"Преимущество этой системы состоит в том, что, осуществляя управление, Путин может обвинить в любых изъянах премьер-министра, а также парламент за назначение премьер-министра. Отсутствие на основной сцене также позволит Путину сократить свою рабочую нагрузку и в большей степени наслаждаться своими многочисленными миллиардами", – утверждает газета.

"Какими бы ни были его конечные намерения, у Путина есть авторитет и популярность, чтобы провести конституционные поправки путем референдума без какого-либо серьезного сопротивления, и время, чтобы подготовить свой следующий шаг. Для Запада это означает, что политика не изменится до 2024 года, и, возможно, очень немного после", – заключает редакция The New York Times.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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