Британский журнал отдал Крым России: детали скандала

Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без аннексированного Россией полуострова Крым.
Видео появилось на сайте издательства 23 ноября. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании на официальной странице в Twitter.
В частности, в ролике шла речь о возможном импичменте американского лидера Дональда Трампа, а также упоминалось дело касаемо сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Помимо этого, журнал показал снимок украинского главы Владимира Зеленского на фоне карты Украины без Крыма.
The Economist опубликовал карту Украины без Крыма
twitter.com/UkrEmbLondon
"Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом", – выразили убеждение представители украинской дипмиссии в Великобритании.
Примечательно, что после этого видео было удалено с сайта The Economist, а также исчезло со страниц журнала в социальных сетях.
.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 листопада 2019 р.
#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, который оккупировала Россия. Посольство Украины в США потребовало исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде".
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