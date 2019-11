Британский журнал отдал Крым России: детали скандала

Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без аннексированного Россией полуострова Крым.

Видео появилось на сайте издательства 23 ноября. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании на официальной странице в Twitter.

В частности, в ролике шла речь о возможном импичменте американского лидера Дональда Трампа, а также упоминалось дело касаемо сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Помимо этого, журнал показал снимок украинского главы Владимира Зеленского на фоне карты Украины без Крыма.

"Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом", – выразили убеждение представители украинской дипмиссии в Великобритании.

Примечательно, что после этого видео было удалено с сайта The Economist, а также исчезло со страниц журнала в социальных сетях.

.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.

#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W