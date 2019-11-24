Британский журнал отдал Крым России: детали скандала

Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без аннексированного Россией полуострова Крым.

Видео появилось на сайте издательства 23 ноября. Об этом сообщило посольство Украины в Великобритании на официальной странице в Twitter.

В частности, в ролике шла речь о возможном импичменте американского лидера Дональда Трампа, а также упоминалось дело касаемо сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Помимо этого, журнал показал снимок украинского главы Владимира Зеленского на фоне карты Украины без Крыма.

The Economist опубликовал карту Украины без Крыма twitter.com/UkrEmbLondon

"Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом", – выразили убеждение представители украинской дипмиссии в Великобритании.

Примечательно, что после этого видео было удалено с сайта The Economist, а также исчезло со страниц журнала в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американское издание The New York Times опубликовало в своей статье об Украине карту без Крыма, который оккупировала Россия. Посольство Украины в США потребовало исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде".

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