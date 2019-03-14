Brexit на грани срыва: Британии прочат новый референдум

Великобритания может провести повторный референдум о Brexit и изменить свое решение по выходу из Европейского Союза.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщила эксперт по международным отношениям Юлия Осмоловская, которая отметила, что проведение референдума станет лучшим выходом для британских властей.

"Сейчас действительно сложная ситуация. Даже если парламент проголосует за отсрочку выхода из ЕС, то премьер Британии Тереза Мэй должна договариваться с европейскими руководителями о возможности продления этого срока", – объясняет международник.

По ее словам, если решение об отсрочке будет принято и согласовано с ЕС, возникает вопрос, на какой срок его продлят, и сможет ли Великобритания в этот период активно участвовать в политических процессах институтов ЕС.

"Прежде всего речь идет о выборах в Европарламент, и сможет ли Великобритания принять участие в голосовании, выбирать депутатов от своей страны. Великобритания проголосовала за выход, а потом будет выбирать депутатов в Европарламент – это выглядит несколько одиозно", – говорит Осмоловская.

Британский парламент

"Второй вопрос – сможет ли Великобритания участвовать в формировании нового бюджета ЕС на 2021-2028 гг., и каким образом она будет участвовать в законодательных инициативах, и будет ли вообще участвовать. Возникает множество таких технических вопросов, на которые на сегодняшний день нет ответа ни в Британии, ни в ЕС", – добавляет она.

Кроме этого, практически нет никаких перспектив того, что ЕС пойдет на уступки, чтобы внести изменения в соглашение о выходе Британии, которое ранее было ратифицировано Европарламентом.

"И лучше в этом случае для Британии было бы переложить ответственность за эти решения на граждан, а именно предложить идею референдума, на котором поставить вопрос: или о выходе Британии из ЕС на условиях, которые заключались Терезой Мэй, или продолжение переговорного процесса и обработки нового соглашения, или же остаться в ЕС на тех условиях, на которых Великобритания сейчас существует. По оценкам аналитиков, вероятность того, что британцы проголосуют за то, чтобы остаться в составе ЕС, довольно высока", – отметила Осмоловская.

Тереза Мэй

Если все же будет принято решение о проведении второго референдума, против чего активно будут выступать консерваторы, то к его подготовке Британии требуется 6 месяцев. А это значит, что стране нужна отсрочка переговорного процесса где-то на год, говорит международник.

"Но если британцы проголосуют за то, чтобы остаться в составе ЕС, то еще не факт, что в Европе примут это решение", – сказала она.

Осмоловская отмечает, что все эти факторы делают невозможным перспективу любого сценария в той ситуации, а Великобритания по факту загнала себя в угол.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В июня 2016 году большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.

25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, регламентирующим ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.

По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.

Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.

15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.

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