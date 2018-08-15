Блокада Азовского моря: США резко отреагировали на действия России

Государственный департамент США назвал действия России в Азовском море попыткой дестабилизировать Украину.

"Мы считаем препятствование международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером попыток России дестабилизировать Украину", - заявили в ведомстве, передает "Голос Америки".

В Госдепе напомнили, что США продолжают поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах.

"Мы также призываем Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море", - сказано в сообщении.

Как известно, в течение последних месяцев Россия задержала многочисленные суда, направлявшиеся в порты Бердянска и Мариуполя.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Украина ведет переговоры со странами ЕС и США о введении санкций против России в ответ на блокаду.

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Эксперты в Вашингтоне предостерегали, что Россия приблизилась к аннексии Азовского моря и Киев почти не имеет инструментов, чтобы этому помешать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский эксперт Глен Грант предрек захват Россией Азовского моря и Одессы.