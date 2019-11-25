"Безопасность – наш приоритет": Такси Uber лишили лицензии

Такси Uber лишили лицензии на перевозку пассажиров в Лондоне.

Как передает ВВС, причина заключается в неоднократных нарушениях безопасности. Uber потерял лицензию еще в 2017 году, однако после этого дважды добивался отсрочки.

"Как регулятор частных служб проката в Лондоне, мы должны принять такое решение по Uber. Безопасность – наш абсолютный приоритет. Компания внесла улучшения, но недопустимо, чтобы Uber позволил пассажирам попадать в такси с водителями, которые потенциально не имеют лицензии и страхования", – пояснила директор по вопросам лицензирования Хелен Чапман.

У службы такси есть 21 день, чтобы обжаловать решение о лишении лицензии, однако в этот период Uber все равно может продолжать свою работу.

Водителями Uber в Лондоне работает порядка 45 тысяч человек. Если сервис окончательно потеряет лицензию, то все они останутся без работы.

Такси Uber лишили лицензии delo.ua

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