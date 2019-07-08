Без русских: Парламентская ассамблея ОБСЕ озвучила имена нового руководства

Парламентская ассамблея ОБСЕ в понедельник, 8 июля, переизбрала депутата от Грузии Георгия Церетели на пост президента.

Это произошло во время заключительного пленарного заседания ХХVIІІ ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Люксембурге, передает "Укринформ".

"Я буду заботиться об этой Ассамблее. Это наша обязанность – отвечать потребностям наших людей. Это важный груз, будь то разрешение конфликтов, терроризм, изменение климата или другие вопросы", – сказал после переизбрания Церетели.

Иллюстрация. ПА ОБСЕ Укринформ

Известно, что с 9 ноября 2017 года Церетели был исполняющим обязанности президента ПА ОБСЕ в качестве старшего вице-президента.

На выборах политика поддержали 120 делегатов, он будет руководить парламентской ассамблеей еще один год.

Гиги Церетели ekhokavkaza.com

Также во время сессии были назначены вице-президенты ПА ОБСЕ: Виктор Паул Добре (Румыния), Азая Гулиева (Азербайджан) и Нилза де Сена (Португалия).

Кроме того, было избрано руководство трех общих комитетов ПА ОБСЕ: комитет по политическим вопросам и безопасности возглавил Филиппо Лобмарди (Швейцария), комитет по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среды – Софио Кацарава (Грузия), комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам – Кириакос Хаджияни (Кипр).

Отмечается, что ранее председатель постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА ОБСЕ Артур Герасимов был единогласно в четвертый раз избран заместителем председателя Комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среды.

Как писал OBOZREVATEL, накануне на заседании ПА ОБСЕ депутат Госдумы, космонавт, герой России Елена Серова выдала нелепый фейк о том, что лично видела с борта МКС, как украинские войска якобы бомбили мирных жителей Донбасса.

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