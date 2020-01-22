Авто ехали более двух минут! В Давосе засняли огромный кортеж Трампа

В швейцарском городе Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, в кортеже президента США Дональда Трампа насчитали более 20 машин.

Фото автомобилей из сопровождения американского президента опубликовал журналист Валерий Калныш на своей странице в Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Представьте, что вы стоите, а мимо вас в течении двух минут проезжают машины. Это и будет кортеж президента США", – написал он.

Кортеж Дональда Трампа Telegram-канал "Черная лама"

Кортеж Дональда Трампа Telegram-канал "Черная лама"

Кортеж Дональда Трампа Telegram-канал "Черная лама"

Как писал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп сказал, что все же готов встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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