На прошлой неделе в Штатах были обнародованы детали операции, проведенной совместными усилиями агентства по борьбе с наркотиками и береговой охраной США. Само событие произошло еще 18-го июня, но это была часть крупной операции, которая продолжалась и далее. Только по завершении всех оперативных действий, ее детали были преданы гласности. Сделано это было шумно, с презентацией результатов, и как водится – с пламенными речами. На мероприятие в Сан-Диего прибыл даже вице-президент США Майк Пенс.

Сама операция проводилась с мая по июль текущего года и была направлена на перехват крупных партий наркотиков, доставляемых по морю на юго-западное побережье США и в сопредельные районы Мексики. На видео виден лишь один из этапов операции, но это – нечто необычное. Наркотики везли в самодельной подлодке, и Береговая Охрана США захватила ее прямо на ходу. В ней оказалось около 15 тонн кокаина. А всего, в нескольких эпизодах операции, удалось захватить около 18 тонн кокаина и около полутонны марихуаны.

В самой подлодке был обнаружен экипаж из пяти человек, а всего уже задержано 14 подозреваемых и общее их число должно дойти до 55, поскольку часть из них еще в розыске. Тем не менее, удалось сорвать очень крупную поставку наркотиков, что само по себе впечатляет.

Во всей этой истории есть один вопрос, который остался за скобками, а именно – откуда взялась подлодка? Известно, что наркобароны не раз пытались приобрести небольшие субмарины в РФ. Официально, эти попытки оказались неудачными. Хотя, кто его знает, как все обстоит на самом деле, поскольку там вполне могли списать лодку на утилизацию, а она окажется где-то в теплых морях Латинской Америки. Такое может выясниться только если лодку удастся захватить и идентифицировать.

Но тут дело еще более запутанное. Речь идет о самодельном подводном аппарате, судя по видео – довольно шустром как для подлодки, идущей в надводном положении. В мире всего несколько стран обладают технологией производства субмарин, и еще меньше тех, кто способен провести полный цикл работ по созданию подлодки, начиная со стадии проекта. Как видно в этом случае, аппарат – не серийный и разработанный с нуля.

Из этого небольшого списка большая часть стран никогда не влезет в дело, связанное с наркотиками, и будет контролировать специалистов, способных организовать производство субмарины. И лишь одна страна очень толерантно относится к торговле наркотиков, а ее высокопоставленные чиновники постоянно влипают в истории с наркотрафиком. Эта страна – Московия. Первое должностное лицо, плотно связано с колумбийскими картелями и лично работало с картелем Кали в начале 90-х.

В общем, если у кого-то все же возникнет вопрос о том, откуда у наркобаронов берутся подлодки, то начинать надо с РФ, Москвы и Путина. Это сократит массу времени и ресурсов.

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